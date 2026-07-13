ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Смерть известного русофобскими взглядами сенатора Линдси Грэма* не повлияет на антироссийскую риторику в США, она сохранится, пока призывы президента Дональда Трампа к завершению украинского конфликта продолжают игнорировать, заявил РИА Новости профессор истории, политологии и права университета Назарета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд.

За несколько дней до своей смерти Грэм* вернулся с Украины. Как признал Трамп, сенатор хотел продолжения конфликта на Украине. При жизни Грэм* был известен как один из главных вашингтонских "ястребов", он неоднократно призывал к ужесточению санкций против России, занимал жесткую позицию в отношении Ирана и Китая и последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.