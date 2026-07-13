Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сенатор Линдси Грэм*, известный русофобскими взглядами, скончался в возрасте 71 года от осложнений сердечно-сосудистого заболевания.
- По мнению профессора Тимоти Ниланда, антироссийская риторика в США сохранится независимо от смерти Грэма*, пока игнорируются призывы президента Трампа к завершению украинского конфликта.
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Смерть известного русофобскими взглядами сенатора Линдси Грэма* не повлияет на антироссийскую риторику в США, она сохранится, пока призывы президента Дональда Трампа к завершению украинского конфликта продолжают игнорировать, заявил РИА Новости профессор истории, политологии и права университета Назарета в штате Нью-Йорк Тимоти Ниланд.
В минувшее воскресенье офис Грэма* сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года в результате осложнений сердечно-сосудистого заболевания.
"Я подозреваю, что пока (украинский - ред.) конфликт будет продолжаться, а призывы президента Трампа к быстрому урегулированию будут игнорироваться, в США будут усиливаться антироссийские настроения", - сказал Ниланд в ответ на вопрос о том, как смерть Грэма* повлияет на антироссийские настроения в Штатах.
За несколько дней до своей смерти Грэм* вернулся с Украины. Как признал Трамп, сенатор хотел продолжения конфликта на Украине. При жизни Грэм* был известен как один из главных вашингтонских "ястребов", он неоднократно призывал к ужесточению санкций против России, занимал жесткую позицию в отношении Ирана и Китая и последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
Названа предварительная причина смерти Грэма*
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