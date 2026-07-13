СМИ: на военной базе США в Бахрейне прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На военной базе США в Бахрейне прогремели взрывы, сообщил иранский телеканал Press TV.
- По заявлению телеканала, взрывы были множественными.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели на военной базе США в Бахрейне, сообщил иранский телеканал Press TV.
"Взрывы слышны на военной базе США в Бахрейне", - говорится в Telegram-канале СМИ.
Телеканал также заявил о множестве взрывах, прогремевших в стране.
Ранее министерство внутренних дел страны Бахрейна призвало жителей искать укрытие после объявления воздушной тревоги.
Центральное командование американских ВС США в ночь на понедельник сообщало о начале новой серии ударов по Ирану.