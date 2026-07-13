Киеву не удастся наладить выпуск ракет Patriot в ближайшие годы

Краткий пересказ от РИА ИИ Украине потребуется минимум три—четыре года для запуска собственного производства ракет для ЗРК Patriot в случае получения лицензии от США.

Опыт Японии показывает, что запуск лицензионного производства ракет занимает несколько лет: первый успешный пуск ракеты японской сборки прошел через четыре года после подписания меморандума.

ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Украине потребуется минимум три—четыре года для запуска собственного производства ракет для ЗРК Patriot в случае получения лицензии со стороны США, следует из анализа РИА Новости предыдущих программ локализации.

Опыт Японии показывает, что запуск лицензионного производства занимает несколько лет даже в мирных условиях и при развитой оборонной промышленности. Токио подписал меморандум о выпуске ракет модификации PAC-3 в 2005 году, а первый успешный пуск этой ракеты японской сборки прошел только через четыре года.

Похожая ситуация по срокам наблюдается и в Германии . В январе 2024 года НАТО заключило контракт с немецким консорциумом COMLOG на расширение производства ракет GEM-T в Европе. Однако глава предприятия Томас Готтшильд в 2025 году заявил, что выпуск начнется лишь в конце 2026 года, а первые поставки ожидаются в начале 2027-го.

Таким образом, даже при официальном согласии США Киев не сможет оперативно решить проблему с дефицитом перехватчиков. При самом оптимистичном сценарии Украине придется ждать три-четыре года до запуска реального производства.

Президент США Дональд Трамп 8 июля на саммите НАТО в Анкаре допустил, что Киеву выдадут лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot. При этом он признал, что американских производителей системы, Lockheed Martin и RTX, пока не уведомили о такой инициативе.

Агентство Reuters позднее сообщило, что ракеты, скорее всего, будут выпускать не на Украине, а в Германии или другой европейской стране.