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Киеву не удастся наладить выпуск ракет Patriot в ближайшие годы - РИА Новости, 13.07.2026
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04:56 13.07.2026 (обновлено: 07:32 13.07.2026)
Киеву не удастся наладить выпуск ракет Patriot в ближайшие годы

РИА Новости: Киеву не удастся наладить выпуск ракет Patriot в ближайшие 3-4 года

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС и зенитно-ракетный комплекс Patriot ВСУ
Истребители F-16 ВВС и зенитно-ракетный комплекс Patriot ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС и зенитно-ракетный комплекс Patriot ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украине потребуется минимум три—четыре года для запуска собственного производства ракет для ЗРК Patriot в случае получения лицензии от США.
  • Опыт Японии показывает, что запуск лицензионного производства ракет занимает несколько лет: первый успешный пуск ракеты японской сборки прошел через четыре года после подписания меморандума.
ВАШИНГТОН, 13 июл — РИА Новости. Украине потребуется минимум три—четыре года для запуска собственного производства ракет для ЗРК Patriot в случае получения лицензии со стороны США, следует из анализа РИА Новости предыдущих программ локализации.
Опыт Японии показывает, что запуск лицензионного производства занимает несколько лет даже в мирных условиях и при развитой оборонной промышленности. Токио подписал меморандум о выпуске ракет модификации PAC-3 в 2005 году, а первый успешный пуск этой ракеты японской сборки прошел только через четыре года.
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Похожая ситуация по срокам наблюдается и в Германии. В январе 2024 года НАТО заключило контракт с немецким консорциумом COMLOG на расширение производства ракет GEM-T в Европе. Однако глава предприятия Томас Готтшильд в 2025 году заявил, что выпуск начнется лишь в конце 2026 года, а первые поставки ожидаются в начале 2027-го.
Таким образом, даже при официальном согласии США Киев не сможет оперативно решить проблему с дефицитом перехватчиков. При самом оптимистичном сценарии Украине придется ждать три-четыре года до запуска реального производства.
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Президент США Дональд Трамп 8 июля на саммите НАТО в Анкаре допустил, что Киеву выдадут лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot. При этом он признал, что американских производителей системы, Lockheed Martin и RTX, пока не уведомили о такой инициативе.
Агентство Reuters позднее сообщило, что ракеты, скорее всего, будут выпускать не на Украине, а в Германии или другой европейской стране.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
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