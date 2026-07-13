Краткий пересказ от РИА ИИ Силы ПВО России за сутки уничтожили 926 беспилотников и 12 авиационных бомб ВСУ.

Вооруженные силы России поразили объекты инфраструктуры в Черноморске и ликвидировали килекторное судно и плавучий док ВСУ.

Многоуровневая система обнаружения и противодействия создана для борьбы с беспилотниками ВСУ.

Украинские военные планировали атаковать военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях с помощью FPV-дронов, но попытка была пресечена ФСБ.

Песков назвал "коалицию желающих" коалицией подстрекателей войны и заявил, что российским военным хорошо известно, откуда и как летят украинские беспилотники.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 926 беспилотников и 12 авиационных бомб ВСУ, сообщило Минобороны России.

ВС РФ в течение понедельника продолжили наносить удары по портам Украины и судам, используемым в интересах украинских боевиков.

Также силами Черноморского флота был ликвидирован безэкипажный катер ВСУ . Кроме того, ВС РФ нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, складам ГСМ и боеприпасов.

Помимо этого, российские военные освободили два населенных пункта в зоне проведения специальной военной операции за прошедшую неделю, подсчитало РИА Новости, изучив данные Минобороны РФ.

ВСУ за сутки потеряли 1415 военнослужащих.

Успехи в зоне СВО

ВКС России поразили управляемой авиабомбой ФАБ-3000 пункт временной дислокации ВСУ в районе населенного пункта Щурово в ДНР, сообщило Минобороны России.

Ночью нанесены удары по портам Украины, поражены объекты инфраструктуры в Черноморске, используемые для хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, сообщили в Минобороны РФ. Помимо этого, ВС РФ поразили в порту Черноморска килекторное судно проекта "Шостка" и плавучий ДОК для хранения и спуска подводных аппаратов ВСУ.

Многоуровневая система обнаружения и противодействия, включающая станции разведки, посты воздушного наблюдения и данные от других подразделений, создана для борьбы с беспилотниками ВСУ, рассказал РИА Новости командир взвода мобильных огневых групп с позывным Купол.

Военнослужащие 11-го армейского корпуса российской группировки "Север" ликвидировали более 250 украинских военных на харьковском направлении с начала июля, сорвав планы ВСУ по ротации и подготовке контратак, сообщил РИА Новости офицер с позывным Карта.

Вооруженные силы РФ улучшили позиции в районе Святогорска и высот Рай-Александровки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Новые списки на возврат в Россию с Украины содержат и военнопленных, и гражданских лиц, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова во время рабочей поездки в Екатеринбург.

Путин о спецоперации

Бойцы РФ идут вперед в зоне специальной военной операции, заявил президент РФ Владимир Путин.

Он добавил, что русофобская часть коллективного Запада борется с РФ, пока Россия развивается.

Действия ВСУ создают определенные проблемы с нефтепродуктами в РФ, но ситуация постепенно будет выправляться, заявил Путин, подчеркнув, что у РФ очень мощная базовая основа энергетики.

Президент РФ отметил, что сегодня нет ничего важнее работы с бойцами СВО и членами их семей, которой занимается Общероссийский народный фронт (ОНФ).

Россия всегда идет и будет идти только вперед, заявил Путин.

Киев хотел атаковать военные аэродромы FPV-дронами

Киев хотел атаковать военные аэродромы в Амурской и Челябинской областях 24 FPV-дронами, устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщила ФСБ. Также ФСБ отмечает, что изъяты две мобильные наземные станции управлениями дронами по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи, оснащенные устройствами самоуничтожения, содержащими по 250 граммов взрывчатки, а также средства связи, используемые для общения с украинскими кураторами.

По информации ФСБ, сорвана задуманная спецслужбами Украины масштабная атака с помощью FPV-дронов на российские военные аэродромы "Украинка" в Амурской и "Шагол" в Челябинской областях. FPV-дроны с помощью беспилотников и аэростатов были заброшены в Брянскую область, затем агенты Киева на машинах с бытовой техникой перевозили их к аэродромам и в гаражах готовили к ударам.

Позже ФСБ обнародовала кадры оперативной видеосъемки, на которых показано, как агенты Киева перевозили по России FPV-дроны для сорванной попытки атаки на российские военные аэродромы. Помимо этого, ФСБ показала типы FPV-дронов, которые планировалось использовать.

Попытка атаки была пресечена благодаря информации, заблаговременно полученной ФСБ. Задержаны исполнители сорванных попыток атак и их пособники.

Песков о спецоперации и "коалиции желающих"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "коалицию желающих" коалицией подстрекателей войны, отметив, что это группа стран, которая не хочет мира. Он заявил, что "коалиция желающих" заблуждается в том, что может нанести России стратегическое поражение.

Песков добавил, что российским военным хорошо известно, откуда и как летят украинские беспилотники.

Все аспекты, связанные со специальной военной операцией, находятся в поле внимания президента РФ, он получает всю информацию и принимает соответствующие решения, заявил пресс-секретарь российского лидера.

У Киева дела плохи

Украинских солдат заставляют снимать фейковые видео о якобы контроле ВСУ над Константиновкой в Донбассе, сообщили РИА Новости в "Южной" группировке войск, разведка которой перехватила радиопереговоры противника на этом участке фронта.

Пленный украинский военнослужащий Илья Лурин рассказал РИА Новости, что подготовка на полигоне во Львовской области была формальной и напоминала отдых на природе.

Украинские военнослужащие в Запорожской области из-за плохого снабжения вынуждены есть улиток, которых они собирают недалеко от своих позиций, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Житель Киева задержан за организацию схемы оформления фиктивного брака военного ВСУ с женщиной-инвалидом ради увольнения со службы на законных основаниях, ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщило в понедельник главное управление нацполиции в Киеве.

Командование ВСУ собственным дроном завело своего солдата в плен к российским бойцам, сообщил РИА Новости командир расчета БПЛА "Южной" группировки с позывным Шторм.

Украине потребуется минимум три-четыре года для запуска собственного производства ракет для ЗРК Patriot в случае получения лицензии США, следует из анализа РИА Новости предыдущих программ локализации.

Зверства ВСУ

Украинский пленный Валерий Мазур рассказал РИА Новости об убийствах мобилизованных в 425-м отдельном штурмовом полку ВСУ "Скала".

Командир 430-го полка беспилотных систем ВСУ Евгений Ткаченко попытался обналичить деньги с банковских карт подчиненного личного состава и скрыть уничтожение нескольких своих расчетов в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

ВСУ с помощью беспилотника атаковали пожарную часть в Энергодаре Запорожской области, повреждены здание и автоцистерна, пострадавших нет, сообщает главное региональное управление МЧС РФ.

Более 350 БПЛА летели в сторону Московского региона с 20.30, большая часть была уничтожена на дальних подступах, 50 сбиты на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

ВСУ ведут огонь из городской застройки Херсона и сами обстреливают город, подвергая жителей смертельной опасности и превращая их в расходный материал, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Мошенник с Украины выманил у жены пленного военнослужащего ВСУ 9,5 тысяч долларов, обещая якобы включить его в списки на обмен с Россией, фигурант находится в розыске, сообщили в офисе генерального прокурора Украины.

Свыше 90 украинских беспилотников сбито за прошедшие сутки над Курской областью, 110 раз ВСУ применили артиллерию против отселенных приграничных районов региона, погибших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.