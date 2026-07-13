С посольства Кипра взыскали штраф по иску Соцфонда

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арбитражный суд Москвы взыскал с посольства Кипра штраф в размере 5,8 тысячи рублей.
- Иск подал Соцфонд из-за нарушения срока представления необходимых сведений.
- Дело рассмотрели в порядке упрощенного производства.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области взыскал с посольства Кипра 5,8 тысячи рублей штрафа, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иск поступил в суд в мае. В нем было заявлено требование о взыскании штрафа за нарушение страхователем установленного федеральным законом "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" срока представления страховщику сведений, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения.
Дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства. Решение по такому делу подлежит немедленному исполнению. В то же время у ответчика есть 15 дней на обжалование судебного акта.
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