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С посольства Кипра взыскали штраф по иску Соцфонда - РИА Новости, 13.07.2026
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11:06 13.07.2026
С посольства Кипра взыскали штраф по иску Соцфонда

Суд в Москве по иску Соцфонда взыскал 5,8 тысячи рублей с посольства Кипра

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы взыскал с посольства Кипра штраф в размере 5,8 тысячи рублей.
  • Иск подал Соцфонд из-за нарушения срока представления необходимых сведений.
  • Дело рассмотрели в порядке упрощенного производства.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску отделения Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Москве и Московской области взыскал с посольства Кипра 5,8 тысячи рублей штрафа, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Исковые требования удовлетворить. Взыскать с посольства Республики Кипр в РФ… в пользу отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области… штрафные санкции в размере 5 800 (пять тысяч восемьсот) рублей", - говорится в решении суда.
Иск поступил в суд в мае. В нем было заявлено требование о взыскании штрафа за нарушение страхователем установленного федеральным законом "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" срока представления страховщику сведений, необходимых для назначения и выплаты страхового обеспечения.
Дело было рассмотрено в порядке упрощенного производства. Решение по такому делу подлежит немедленному исполнению. В то же время у ответчика есть 15 дней на обжалование судебного акта.
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