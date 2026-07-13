"Радиостанция Судного дня" передала новое сообщение

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", прозвучало сообщение "Мнемоника".
- Первое сообщение было зафиксировано в 10:52 мск в понедельник.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сообщение "Мнемоника" прозвучало в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Первое сообщение за понедельник было зафиксировано в 10.52 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Мнемоника".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
"Радио Судного дня" передало два сигнала за день
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