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"Радиостанция Судного дня" передала новое сообщение - РИА Новости, 13.07.2026
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11:28 13.07.2026
"Радиостанция Судного дня" передала новое сообщение

В эфире "Радиостанции Судного дня" прозвучало сообщение "Мнемоника"

© home.lanck.netрадиостанция
радиостанция - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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радиостанция. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня", прозвучало сообщение "Мнемоника".
  • Первое сообщение было зафиксировано в 10:52 мск в понедельник.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Сообщение "Мнемоника" прозвучало в понедельник в эфире радиостанции УВБ-76, также известной как "Радиостанция Судного дня".
Первое сообщение за понедельник было зафиксировано в 10.52 мск, сообщает Telegram-канал "УВБ-76 логи", который отслеживает активность радиостанции. Радио передало сигнал "Мнемоника".
УВБ-76 - военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "Жужжалкой".
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