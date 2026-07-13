Рейтинг@Mail.ru
Уборочная кампания стартовала в Оренбургской области, заявил Солнцев - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Оренбургская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Оренбургская область
 
16:29 13.07.2026
Уборочная кампания стартовала в Оренбургской области, заявил Солнцев

Солнцев: уборочная кампания стартовала в Оренбургской области

© Фото : Правительство Донецкой Народной РеспубликиЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Правительство Донецкой Народной Республики
Евгений Солнцев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
УФА, 13 июл – РИА Новости. Аграрии девяти районов Оренбургской области приступили к сбору зерновых культур, сообщил губернатор Евгений Солнцев.
"В Оренбуржье стартовала уборочная кампания. Аграрии 9 муниципальных образований приступили к сбору зерновых культур. Это событие мы подкрепили уже ставшим для региона традиционным Днем поля", - написал Солнцев в своем канале на платформе "Макс".
Он отметил, что сельский праздник в поселке Пригородном Оренбургского района начался с выставки. По данным губернатора, на одной площадке собрали не только современную технику, которую на постоянной основе при поддержке областного правительства имеют возможность обновлять сельхозпроизводители, но и разные виды удобрений, инновационные разработки.
"Вместе с главами территорий, представителями АПК, научного и экономического сообщества обсудили стоящие перед нами задачи. Сейчас особенно важно работать как единый механизм. Вызовов сегодня много: погода вносит коррективы, непростая ситуация на рынке топлива. Но в целом задел и запасы всего необходимого есть", - добавил Солнцев.
Он обратил внимание, что напомнил коллегам о задаче, поставленной президентом России: к 2030 году увеличить производство сельхозпродукции на 25 % по сравнению с уровнем 2021 года.
"Это значит, что нужно не просто держать, но и наращивать темп работы. Оренбуржье – житница страны. У нас живут трудолюбивые люди. Уверен, вместе мы достигнем результатов по любым поставленным задачам", - считает губернатор.
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
Солнцев вручил памятные знаки "Золотая молодежь Оренбуржья" молодым лидерам
7 июля, 17:36
 
Оренбургская областьОренбургская областьРоссияЕвгений СолнцевОренбургский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала