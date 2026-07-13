Уборочная кампания стартовала в Оренбургской области, заявил Солнцев

УФА, 13 июл – РИА Новости. Аграрии девяти районов Оренбургской области приступили к сбору зерновых культур, сообщил губернатор Евгений Солнцев.

"В Оренбуржье стартовала уборочная кампания. Аграрии 9 муниципальных образований приступили к сбору зерновых культур. Это событие мы подкрепили уже ставшим для региона традиционным Днем поля", - написал Солнцев в своем канале на платформе "Макс".

Он отметил, что сельский праздник в поселке Пригородном Оренбургского района начался с выставки. По данным губернатора, на одной площадке собрали не только современную технику, которую на постоянной основе при поддержке областного правительства имеют возможность обновлять сельхозпроизводители, но и разные виды удобрений, инновационные разработки.

"Вместе с главами территорий, представителями АПК, научного и экономического сообщества обсудили стоящие перед нами задачи. Сейчас особенно важно работать как единый механизм. Вызовов сегодня много: погода вносит коррективы, непростая ситуация на рынке топлива. Но в целом задел и запасы всего необходимого есть", - добавил Солнцев.

Он обратил внимание, что напомнил коллегам о задаче, поставленной президентом России: к 2030 году увеличить производство сельхозпродукции на 25 % по сравнению с уровнем 2021 года.