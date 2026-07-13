Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам

Краткий пересказ от РИА ИИ Собянин предложил перенести сроки выплат платежей регионов по бюджетным кредитам.

Перенос сроков возврата бюджетных кредитов на сумму около 300 миллиардов рублей на три года будет обсуждаться на уровне президента России.

Предлагается перенести сроки погашения задолженности регионов по бюджетным кредитам с 2027–2029 годов на 2031–2033 годы.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин, который возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Государственное и муниципальное управление", выступил с инициативой перенести сроки выплат регионов по бюджетным кредитам, Об этом он сказал в ходе встречи с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым и врио губернатора Тверской области Виталием Королевым.

Он отметил, что ситуация с региональными бюджетами остается непростой: доходы поступают неравномерно, а в ряде субъектов наблюдается дефицит.

Собянин указал, что ранее правительство России с помощью бюджетных кредитов помогало регионам сглаживать финансовые сложности, что позволяло им выстраивать устойчивую бюджетную политику, реализовывать национальные и инвестиционные проекты, а также развивать промышленность и экономику. Однако, по его словам, в настоящее время такая нагрузка стала проблемой для федерального бюджета. В связи с этим, как отметил мэр Москвы, совместно с правительством рассматривается возможность переноса сроков возврата бюджетных кредитов, общий объем которых составляет около 300 миллиардов рублей с распределением на три года.

Собянин выразил надежду, что правительство поддержит предложенную инициативу, добавив, что для ее реализации потребуется обсуждение на уровне президента России. Он также указал, что, по его мнению, этот вопрос может быть рассмотрен уже в ближайшее время.

В свою очередь, руководители Белгородской и Тверской областей подчеркнули значимость такого предложения для регионов. В частности, Королев отметил, что проблема возврата бюджетных кредитов для Тверской области действительно актуальна. Он добавил, что привлечение коммерческих займов для дотационных регионов в текущих условиях является недопустимым, поэтому крайне важно принять решение, которое помогло бы частично урегулировать вопрос с бюджетными обязательствами.