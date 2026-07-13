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Юрия Смирнова похоронят на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 13.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:53 13.07.2026
Юрия Смирнова похоронят на Троекуровском кладбище

Юрия Смирнова 16 июля похоронят на Троекуровском кладбище

© АГН "Москва" / Андрей НикеричевНародный артист России Юрий Смирнов
Народный артист России Юрий Смирнов - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© АГН "Москва" / Андрей Никеричев
Народный артист России Юрий Смирнов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прощание с Юрием Смирновым пройдет 16 июля в 11:00 на Основной сцене Театра на Таганке, похороны — в 13:00 на Троекуровском кладбище.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Народного артиста РФ Юрия Смирнова похоронят на Троекуровском кладбище в четверг, 16 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра на Таганке.
Ранее в театре РИА Новости сообщили, что Смирнов скончался в субботу в возрасте 87 лет. Как уточнили РИА Новости в семье артиста, причиной его смерти, предположительно, стал инсульт.
"Церемония прощания с Юрием Смирновым пройдет 16 июля в 11.00 на Основной сцене Театра на Таганке. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище в 13.00", - сказала собеседница агентства.
 
КультураРоссияТеатр на Таганке
 
 
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