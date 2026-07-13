МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Народного артиста РФ Юрия Смирнова похоронят на Троекуровском кладбище в четверг, 16 июля, сообщили РИА Новости в пресс-службе Театра на Таганке.

Ранее в театре РИА Новости сообщили, что Смирнов скончался в субботу в возрасте 87 лет. Как уточнили РИА Новости в семье артиста, причиной его смерти, предположительно, стал инсульт.