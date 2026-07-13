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Причиной смерти Юрия Смирнова, предположительно, стал инсульт - РИА Новости, 13.07.2026
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14:30 13.07.2026
Причиной смерти Юрия Смирнова, предположительно, стал инсульт

Причиной смерти актера Юрия Смирнова, предположительно, стал инсульт или тромб

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоНародный артист России Юрий Смирнов
Народный артист России Юрий Смирнов - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Народный артист России Юрий Смирнов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Народный артист России Юрий Смирнов скончался на 88-м году жизни.
  • Предположительной причиной смерти стал инсульт или тромб, однако судмедэкспертиза еще не проведена.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Причиной смерти народного артиста РФ Юрий Смирнова, предположительно, стал инсульт, сообщили РИА Новости в семье актера.
Смирнов скончался в субботу на 88-м году жизни.
"Пока точно утверждать не можем, так как сегодня первый день рабочей недели, тело доставлено в морг, но судмедэкспертиза проведена еще не была. Мы полагаем, что это может быть тромб или инсульт", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости в театре на Таганке, прощание с артистом состоится в театре, дата церемонии пока неизвестна.
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