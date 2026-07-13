Причиной смерти Юрия Смирнова, предположительно, стал инсульт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Народный артист России Юрий Смирнов скончался на 88-м году жизни.
- Предположительной причиной смерти стал инсульт или тромб, однако судмедэкспертиза еще не проведена.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Причиной смерти народного артиста РФ Юрий Смирнова, предположительно, стал инсульт, сообщили РИА Новости в семье актера.
Смирнов скончался в субботу на 88-м году жизни.
"Пока точно утверждать не можем, так как сегодня первый день рабочей недели, тело доставлено в морг, но судмедэкспертиза проведена еще не была. Мы полагаем, что это может быть тромб или инсульт", - сказал собеседник агентства.
Как сообщили РИА Новости в театре на Таганке, прощание с артистом состоится в театре, дата церемонии пока неизвестна.