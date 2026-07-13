Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото

Вид на Ормузский пролив из космоса

СМИ: американские военные за сутки провели через Ормузский пролив 20 судов

Краткий пересказ от РИА ИИ За последние сутки около 20 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив под координацией американских военных.

КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.

ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Американские военные за последние сутки провели через Ормузский пролив 20 коммерческих судов, утверждает журналист Американские военные за последние сутки провели через Ормузский пролив 20 коммерческих судов, утверждает журналист Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного американского чиновника.

В воскресенье КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между Вашингтоном и Тегераном.

"За последние 24 часа около 20 коммерческих судов прошли через Ормузский пролив про координации американских военных", - сообщает журналист в соцсети Х.

По его словам, еще несколько судов пересекли пролив самостоятельно. Точное число не уточняется.

В воскресенье президент США Дональд Трамп в интервью NBC заявил, что считает Ормузский пролив открытым.