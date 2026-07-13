Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в иранской провинции Бушар прогремели взрывы - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:52 13.07.2026 (обновлено: 01:03 13.07.2026)
СМИ: в иранской провинции Бушар прогремели взрывы

Mehr: в иранской провинции Бушар прогремели несколько взрывов

© AP Photo / Vahid SalemiДым на месте удара
Дым на месте удара - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Дым на месте удара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В провинции Бушер на юге Ирана прогремели несколько взрывов.
  • Ранее сообщалось о взрывах в портовых городах Сирике, Бендер-Аббасе и Джаске, а также на острове Кешм в Ормузском проливе.
ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в провинции Бушер на юге Ирана, передает иранское агентство Mehr.
"Сообщают о взрывах в нескольких районах провинции Бушер", - говорится в сообщении.
Ранее гостелерадиокомпания Ирана сообщала о взрывах как минимум в трех иранских портовых городах - Сирике, Бендер-Аббасе и Джаске, а также на иранском острове Кешм в Ормузском проливе.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Военные США обвинили командование в том, что они попали под удар БПЛА Ирана
00:02
 
В миреИранОрмузский проливБушерская АЭСВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала