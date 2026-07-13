СМИ: в иранской провинции Бушар прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В провинции Бушер на юге Ирана прогремели несколько взрывов.
- Ранее сообщалось о взрывах в портовых городах Сирике, Бендер-Аббасе и Джаске, а также на острове Кешм в Ормузском проливе.
ТЕГЕРАН, 13 июл – РИА Новости. Несколько взрывов прогремели в провинции Бушер на юге Ирана, передает иранское агентство Mehr.
"Сообщают о взрывах в нескольких районах провинции Бушер", - говорится в сообщении.
Ранее гостелерадиокомпания Ирана сообщала о взрывах как минимум в трех иранских портовых городах - Сирике, Бендер-Аббасе и Джаске, а также на иранском острове Кешм в Ормузском проливе.