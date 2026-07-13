Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский сенатор Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.
- Смерть Грэма* может ослабить позицию Киева в окружении президента США Дональда Трампа, так как Грэм* был важным связующим звеном между Украиной и Трампом.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Смерть американского сенатора-русофоба Линдси Грэма* может ухудшить положение Киева в окружении президента США Дональда Трампа, признал глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.
В минувшее воскресенье офис Грэма* сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. За несколько дней до смерти Грэм* вернулся с Украины.
"Он (Грэм* - ред.) был самым близким связующим звеном между Украиной ... и Трампом. Наша позиция в окружении Трампа может ослабнуть", - приводит его слова агентство Ассошиэйтед Пресс.
Мережко отметил, что даже не может назвать человека такого же уровня значимости для Киева в окружении Трампа, как покойный Грэм*.
Ранее агентство Блумберг сообщало, что смерть Грэма*, скандально известного русофобскими взглядами, оставляет Украину без одного из наиболее влиятельных союзников в Вашингтоне,
Как ранее признал Трамп, сенатор хотел продолжения конфликта на Украине. При жизни Грэм* был известен как один из главных вашингтонских "ястребов", он неоднократно призывал к ужесточению санкций против России, занимал жесткую позицию в отношении Ирана и Китая и последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.
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