Причиной смерти Нинель Калениченко стали естественные причины

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Звукорежиссер Нинель Калениченко скончалась 12 июля на 96-м году жизни.
- Причиной смерти стали естественные причины, без хронических заболеваний.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Причиной смерти члена Союза кинематографистов России, звукорежиссера Нинель Калениченко стали естественные причины, сообщили РИА Новости в ее окружении.
Калениченко скончалась 12 июля на 96-м году жизни.
"Возраст, болела, конечно, но ничего серьезного. Старостью болела, ничего хронического у нее не было. Все-таки 95 лет", - сказала собеседница агентства.
Церемония прощания с звукорежиссером состоится 15 июля в храме Боткинской больницы.
В качестве звукооператора дубляжа Калениченко участвовала в создании более 50 художественных фильмов, среди которых "Железный поток", "У нас на заводе", "Человек в штатском", "Пошехонская старина", "Ночь над Чили", "Поздняя любовь", "Нас венчали не в церкви" и многие другие.
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