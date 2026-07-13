Причиной смерти Нинель Калениченко стали естественные причины

"Возраст, болела, конечно, но ничего серьезного. Старостью болела, ничего хронического у нее не было. Все-таки 95 лет", - сказала собеседница агентства.

В качестве звукооператора дубляжа Калениченко участвовала в создании более 50 художественных фильмов, среди которых "Железный поток", "У нас на заводе", "Человек в штатском", "Пошехонская старина", "Ночь над Чили", "Поздняя любовь", "Нас венчали не в церкви" и многие другие.