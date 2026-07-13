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Причиной смерти Нинель Калениченко стали естественные причины - РИА Новости, 13.07.2026
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17:27 13.07.2026 (обновлено: 17:32 13.07.2026)
Причиной смерти Нинель Калениченко стали естественные причины

Нинель Калениченко умерла по естественым причинам, ничего хронического не было

© Фото : Союз кинематографистов Российской ФедерацииНинель Калениченко
Нинель Калениченко - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Союз кинематографистов Российской Федерации
Нинель Калениченко . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Звукорежиссер Нинель Калениченко скончалась 12 июля на 96-м году жизни.
  • Причиной смерти стали естественные причины, без хронических заболеваний.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Причиной смерти члена Союза кинематографистов России, звукорежиссера Нинель Калениченко стали естественные причины, сообщили РИА Новости в ее окружении.
Калениченко скончалась 12 июля на 96-м году жизни.
"Возраст, болела, конечно, но ничего серьезного. Старостью болела, ничего хронического у нее не было. Все-таки 95 лет", - сказала собеседница агентства.
Церемония прощания с звукорежиссером состоится 15 июля в храме Боткинской больницы.
В качестве звукооператора дубляжа Калениченко участвовала в создании более 50 художественных фильмов, среди которых "Железный поток", "У нас на заводе", "Человек в штатском", "Пошехонская старина", "Ночь над Чили", "Поздняя любовь", "Нас венчали не в церкви" и многие другие.
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