Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еврокомиссия официально рекомендует прекратить выделение гранта Венецианской биеннале из-за возобновления работы российского павильона.
- Слуцкий назвал намерение заблокировать финансирование Венецианской биеннале шантажом и агонией адептов культуры отмены России.
- Слуцкий отметил, что искусство должно оставаться вне политики и не быть заложником антироссийской истерии.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Рекомендация Еврокомиссии по лишению Венецианской биеннале гранта из-за российского павильона является агонией адептов культуры отмены России и банальным шантажом, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее председатель Еврокомиссии Хенна Виркунен сообщила в социальной сети Х, что Еврокомиссия официально рекомендует EACEA прекратить выделение гранта в размере двух миллионов евро Венецианской биеннале. По ее словам, решение было принято по итогам оценки ответов, полученных биеннале в обоснование решения о возобновлении работы российского павильона.
"Намерение заблокировать финансирование Венецианской биеннале современного искусства из-за открытия российского павильона - банальный шантаж и агония адептов культуры отмены России", - сказал Слуцкий.
Парламентарий отметил, что русофобская месть брюссельских демократов не имеет ничего общего с принципами демократии.
"Искусство, как и спорт, должно оставаться вне политики и не может быть заложником антироссийской истерии", - заключил он.
Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева.