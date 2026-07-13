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Слуцкий прокомментировал решение ЕК о Венецианской биеннале - РИА Новости, 13.07.2026
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16:29 13.07.2026
Слуцкий прокомментировал решение ЕК о Венецианской биеннале

Слуцкий назвал решение ЕК о Венецианской биеннале шантажом

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкГлава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия официально рекомендует прекратить выделение гранта Венецианской биеннале из-за возобновления работы российского павильона.
  • Слуцкий назвал намерение заблокировать финансирование Венецианской биеннале шантажом и агонией адептов культуры отмены России.
  • Слуцкий отметил, что искусство должно оставаться вне политики и не быть заложником антироссийской истерии.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Рекомендация Еврокомиссии по лишению Венецианской биеннале гранта из-за российского павильона является агонией адептов культуры отмены России и банальным шантажом, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее председатель Еврокомиссии Хенна Виркунен сообщила в социальной сети Х, что Еврокомиссия официально рекомендует EACEA прекратить выделение гранта в размере двух миллионов евро Венецианской биеннале. По ее словам, решение было принято по итогам оценки ответов, полученных биеннале в обоснование решения о возобновлении работы российского павильона.
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"Намерение заблокировать финансирование Венецианской биеннале современного искусства из-за открытия российского павильона - банальный шантаж и агония адептов культуры отмены России", - сказал Слуцкий.
Парламентарий отметил, что русофобская месть брюссельских демократов не имеет ничего общего с принципами демократии.
"Искусство, как и спорт, должно оставаться вне политики и не может быть заложником антироссийской истерии", - заключил он.
Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева.
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РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Алексей ЩусевЕврокомиссияГосдума РФВенецианская биеннале
 
 
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