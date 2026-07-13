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СК возбудил дело против 11 человек, обслуживавших сим-боксы в Москве - РИА Новости, 13.07.2026
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16:22 13.07.2026
СК возбудил дело против 11 человек, обслуживавших сим-боксы в Москве

СК: возбуждено дело против 11 человек, обслуживавших сим-боксы в Москве

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 11 человек, обслуживавших сим-боксы для мошеннических колл-центров в Москве, завели уголовное дело о создании и участии в преступном сообществе.
  • Организатор из Украины создал преступное сообщество для выманивания денег россиян с помощью мошеннических колл-центров в 2025 году.
  • Фигурантам предъявлено обвинение в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Уголовное дело о создании и участии в преступном сообществе завели на 11 человек, обслуживавших сим-боксы для мошеннических колл-центров в Москве, информирует пресс-служба СК РФ.
"В ходе расследования уголовного дела террористической направленности следственными органами Следственного комитета России по городу Москве совместно с УФСБ по городу Москве и Московской области установлена причастность 11 лиц к организации преступного сообщества и участию в нем. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1, 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в его деятельности)", - говорится в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
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По версии следствия, в 2025 году организатор из Украины создал преступное сообщество для выманивания денег россиян с помощью мошеннических колл-центров. С сентября по март 2026 года организатор с помощью соучастников вовлек в группировку не менее 11 операторов, которые арендовали квартиры в Москве, где размещали переданные логистами сим-боксы.
"Одиннадцати фигурантам уже предъявлено обвинение в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (часть 3 статьи 274.3 УК РФ)", - отметили в СК РФ.
Следователи продолжают устанавливать всех причастных и преступные эпизоды, а также потерпевших и размер причиненного им ущерба.
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