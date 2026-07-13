СК возбудил дело против 11 человек, обслуживавших сим-боксы в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ На 11 человек, обслуживавших сим-боксы для мошеннических колл-центров в Москве, завели уголовное дело о создании и участии в преступном сообществе.

Организатор из Украины создал преступное сообщество для выманивания денег россиян с помощью мошеннических колл-центров в 2025 году.

Фигурантам предъявлено обвинение в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Уголовное дело о создании и участии в преступном сообществе завели на 11 человек, обслуживавших сим-боксы для мошеннических колл-центров в Москве, информирует пресс-служба СК РФ.

"В ходе расследования уголовного дела террористической направленности следственными органами Следственного комитета России по городу Москве совместно с УФСБ по городу Москве и Московской области установлена причастность 11 лиц к организации преступного сообщества и участию в нем. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1, 2 статьи 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в его деятельности)", - говорится в официальном канале ведомства на платформе " Макс ".

По версии следствия, в 2025 году организатор из Украины создал преступное сообщество для выманивания денег россиян с помощью мошеннических колл-центров. С сентября по март 2026 года организатор с помощью соучастников вовлек в группировку не менее 11 операторов, которые арендовали квартиры в Москве, где размещали переданные логистами сим-боксы.

"Одиннадцати фигурантам уже предъявлено обвинение в незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции (часть 3 статьи 274.3 УК РФ)", - отметили в СК РФ.