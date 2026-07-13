Рейтинг@Mail.ru
В Татарстане будут судить подростков по делу о теракте - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:08 13.07.2026
В Татарстане будут судить подростков по делу о теракте

СК: в Татарстане будут судить подростков за теракт на железнодорожном транспорте

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Статуя богини Фемиды . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трое подростков из Татарстана обвиняются в диверсии и теракте на железнодорожном транспорте.
  • Обвиняемые совершили поджог железнодорожного оборудования по заданию злоумышленника из сети интернет в августе 2025 года.
  • Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
КАЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Трое подростков предстанут перед судом в Татарстане по делу о диверсии и теракте на железнодорожном транспорте, сообщил СК РФ.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении трех подростков из Республики Татарстан, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), частью 2 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), пунктом "а", "б" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия), частью 2 статьи 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности)", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
В России увеличилось количество подростковых преступлений
Вчера, 01:58
Следствием установлено, что обвиняемые, действуя по заданию злоумышленника из сети интернет, в августе 2025 года на участке железной дороги вблизи Лениногорска, используя горючие материалы, совершили поджог железнодорожного оборудования, обеспечивающего движение поездов.
Подозреваемых оперативно задержали сотрудники полиции и регионального УФСБ сразу после совершения преступления. По ходатайству следователя суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время проводится работа по установлению заказчиков преступления.
"Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавили в СК РФ.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 09.07.2026
В Первоуральске подростка обвинили в диверсии на железной дороге
9 июля, 10:04
 
ПроисшествияРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Лениногорск (Лениногорский район)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала