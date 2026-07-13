В Татарстане будут судить подростков по делу о теракте

Краткий пересказ от РИА ИИ Трое подростков из Татарстана обвиняются в диверсии и теракте на железнодорожном транспорте.

Обвиняемые совершили поджог железнодорожного оборудования по заданию злоумышленника из сети интернет в августе 2025 года.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

КАЗАНЬ, 13 июл – РИА Новости. Трое подростков предстанут перед судом в Татарстане по делу о диверсии и теракте на железнодорожном транспорте, сообщил СК РФ.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении трех подростков из Республики Татарстан , обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт), частью 2 статьи 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности), пунктом "а", "б" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия), частью 2 статьи 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности)", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что обвиняемые, действуя по заданию злоумышленника из сети интернет, в августе 2025 года на участке железной дороги вблизи Лениногорска, используя горючие материалы, совершили поджог железнодорожного оборудования, обеспечивающего движение поездов.

Подозреваемых оперативно задержали сотрудники полиции и регионального УФСБ сразу после совершения преступления. По ходатайству следователя суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводится работа по установлению заказчиков преступления.