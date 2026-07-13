В Омске госпитализировали детей и сотрудников оздоровительного лагеря

ОМСК, 13 июл - РИА Новости. Дети и персонал спортивно-оздоровительного лагеря "Динамовец" в Омской области госпитализированы из-за болезни, работа лагеря приостановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.

"Несколько несовершеннолетних, отдыхающих в спортивно-оздоровительном лагере, а также работники почувствовали недомогание. Пострадавшим оказана медицинская помощь, в настоящее время угрозы для их жизни и здоровья нет. Деятельность лагеря приостановлена", - сказали в пресс-службе.