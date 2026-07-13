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В Омске госпитализировали детей и сотрудников оздоровительного лагеря - РИА Новости, 13.07.2026
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11:23 13.07.2026 (обновлено: 12:50 13.07.2026)
В Омске госпитализировали детей и сотрудников оздоровительного лагеря

СК: в Омской области госпитализировали детей и персонал оздоровительного лагеря

© Фото : Прокуратура Омской области/TelegramРабота Прокуратуры Омской области в спортивно-оздоровительном лагере "Динамовец", где произошло массовое отравление детей и персонала. 13 июля 2026
Работа Прокуратуры Омской области в спортивно-оздоровительном лагере Динамовец, где произошло массовое отравление детей и персонала. 13 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Прокуратура Омской области/Telegram
Работа Прокуратуры Омской области в спортивно-оздоровительном лагере "Динамовец", где произошло массовое отравление детей и персонала. 13 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В спортивно-оздоровительном лагере «Динамовец» в Омской области персонал и дети почувствовали недомогание и были госпитализированы.
  • Деятельность лагеря приостановлена, угрозы для жизни и здоровья пострадавших нет.
  • Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», причины случившегося выясняются.
ОМСК, 13 июл - РИА Новости. Дети и персонал спортивно-оздоровительного лагеря "Динамовец" в Омской области госпитализированы из-за болезни, работа лагеря приостановлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУ СК РФ по Омской области.
По данным ведомства, в спортивно-оздоровительном лагере "Динамовец в селе Красноярка Омской области с 10 по 11 июля персонал и отдыхающие там дети почувствовали недомогание и были госпитализированы.
"Несколько несовершеннолетних, отдыхающих в спортивно-оздоровительном лагере, а также работники почувствовали недомогание. Пострадавшим оказана медицинская помощь, в настоящее время угрозы для их жизни и здоровья нет. Деятельность лагеря приостановлена", - сказали в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Следователи совместно со специалистами регионального управления Роспотребнадзора проводят осмотр помещений, изъяты необходимые пробы. Причины случившегося выясняются.
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