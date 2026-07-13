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Синоптик рассказал, когда 30-градусная жара вернется в Москву - РИА Новости, 13.07.2026
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10:06 13.07.2026
Синоптик рассказал, когда 30-градусная жара вернется в Москву

Синоптик Тишковец: 30-градусная жара вернется в Москву в воскресенье

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Теплая погода в Москве . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в субботу воздух прогреется до плюс 22–27 градусов, а в воскресенье — до плюс 25–30 градусов.
  • По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в выходные в столице ожидается солнечная погода.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Погода в Москве наладится к выходным, в субботу воздух в столице прогреется до плюс 27 градусов, а в воскресенье - до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В выходные ожидается абсолютное торжество солнца и настоящего лета. В субботу ночью плюс 9 - плюс 14, днем потеплеет до плюс 22 - плюс 27", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что воскресенье под утро ожидается плюс 10 - плюс 15 градусов, а в середине дня, когда солнце будет находиться в зените, воздух прогреется до плюс 25 - плюс 30 градусов.
"Ультрафиолет станет ощутимым даже в тени. Небо переключится с "дождливого режима" на "режим абсолютного комфорта", - подчеркнул он.
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ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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