Синоптик рассказал, когда 30-градусная жара вернется в Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве в субботу воздух прогреется до плюс 22–27 градусов, а в воскресенье — до плюс 25–30 градусов.

По словам специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в выходные в столице ожидается солнечная погода.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Погода в Москве наладится к выходным, в субботу воздух в столице прогреется до плюс 27 градусов, а в воскресенье - до плюс 30 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В выходные ожидается абсолютное торжество солнца и настоящего лета. В субботу ночью плюс 9 - плюс 14, днем потеплеет до плюс 22 - плюс 27", - рассказал Тишковец

Синоптик отметил, что воскресенье под утро ожидается плюс 10 - плюс 15 градусов, а в середине дня, когда солнце будет находиться в зените, воздух прогреется до плюс 25 - плюс 30 градусов.