Стихийный мемориал рядом с домом в Егорьевске, где во вторник при атаке БПЛА погиб шестимесячный ребенок

Стихийный мемориал рядом с домом в Егорьевске, где во вторник при атаке БПЛА погиб шестимесячный ребенок

Симоньян поможет семье младенца, погибшего от удара дрона ВСУ в Егорьевске

Краткий пересказ от РИА ИИ Маргарита Симоньян передаст миллион рублей семье шестимесячного ребенка, погибшего при атаке украинских беспилотников в Подмосковье.

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" призвала власти подумать о выплате дополнительных компенсаций родственникам мирных граждан, пострадавших и погибших в результате украинских ударов.

По ее словам, финансы для выплат всегда можно найти, в том числе за счет повышения налогов для обеспеченных людей.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян передаст миллион рублей семье шестимесячного ребенка, погибшего при атаке украинских беспилотников в Подмосковье.

Тридцатого июня при атаке украинских беспилотников на Егорьевск погиб шестимесячный ребенок, его родители были госпитализированы. Знакомые семьи обратились к Симоньян за помощью.

« "Я им передаю миллион", - сказала она РИА Новости.

Главный редактор, как ранее сообщали ИС "Вести", призвала власти подумать о выплате дополнительных компенсаций родственникам мирных граждан, пострадавших и погибших в результате украинских ударов. Сейчас такие выплаты получают родные пострадавших и погибших военнослужащих.