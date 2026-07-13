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Симоньян поможет семье младенца, погибшего от удара дрона ВСУ в Егорьевске - РИА Новости, 13.07.2026
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21:06 13.07.2026
Симоньян поможет семье младенца, погибшего от удара дрона ВСУ в Егорьевске

РИА Новости: Симоньян передаст 1 млн руб семье погибшего при атаке ВСУ ребенка

© РИА НовостиСтихийный мемориал рядом с домом в Егорьевске, где во вторник при атаке БПЛА погиб шестимесячный ребенок
Стихийный мемориал рядом с домом в Егорьевске, где во вторник при атаке БПЛА погиб шестимесячный ребенок - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости
Стихийный мемориал рядом с домом в Егорьевске, где во вторник при атаке БПЛА погиб шестимесячный ребенок
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Маргарита Симоньян передаст миллион рублей семье шестимесячного ребенка, погибшего при атаке украинских беспилотников в Подмосковье.
  • Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" призвала власти подумать о выплате дополнительных компенсаций родственникам мирных граждан, пострадавших и погибших в результате украинских ударов.
  • По ее словам, финансы для выплат всегда можно найти, в том числе за счет повышения налогов для обеспеченных людей.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян передаст миллион рублей семье шестимесячного ребенка, погибшего при атаке украинских беспилотников в Подмосковье.
Тридцатого июня при атаке украинских беспилотников на Егорьевск погиб шестимесячный ребенок, его родители были госпитализированы. Знакомые семьи обратились к Симоньян за помощью.
«
"Я им передаю миллион", - сказала она РИА Новости.
Главный редактор, как ранее сообщали ИС "Вести", призвала власти подумать о выплате дополнительных компенсаций родственникам мирных граждан, пострадавших и погибших в результате украинских ударов. Сейчас такие выплаты получают родные пострадавших и погибших военнослужащих.
"Финансы всегда можно найти. Всегда можно, в конце концов, налоги обеспеченным людям поднять. Мне, тебе. Мы хорошо зарабатываем", - сказала Симоньян, обращаясь к телеведущему Владимиру Соловьеву. Он согласился.
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