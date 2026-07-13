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Симоньян назвала сенатора Грэма* "платным болтунишкой" - РИА Новости, 13.07.2026
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00:31 13.07.2026 (обновлено: 05:59 13.07.2026)
Симоньян назвала сенатора Грэма* "платным болтунишкой"

Симоньян: Грэм был платным болтуном, действовавшим в интересах ВПК США

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм* действовал в интересах компаний американского военно-промышленного комплекса.
  • По словам Симоньян, мнение Грэма* было оплачено корпорациями Boeing, Lockheed Martin и министерством обороны США.
  • Симоньян напомнила высказывание Грэма*, сделанное во время встречи с Владимиром Зеленским в 2023 году: "Русские умирают, это наша лучшая инвестиция".
МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм* был платным болтуном, который действовал в интересах компаний американского военно-промышленного комплекса, заинтересованных в продолжении войны, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.
"Линдси Грэм* был платный болтунишка, который защищал за деньги интересы компаний, производящих оружие, интересы компаний, заинтересованных в войне. Что не мешало ему, возможно, быть природным фашистом, а, возможно, он был таким лицемером, что даже и не верил в это, а делал это просто за звон монет", — сказала Симоньян, чьи слова передает ИС "Вести".
Главред отметила, что Грэм* не имел собственного мнения — его мнение было оплачено корпорациями Boeing, Lockheed Martin и министерством войны США.
Она также напомнила высказывание Грэма*, сделанное во время встречи с Владимиром Зеленским в 2023 году: "Русские умирают, это наша лучшая инвестиция".
Офис сенатора 12 июля сообщил о его смерти в возрасте 71 года. Грэм* был известен как один из главных "ястребов" Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России, придерживаясь русофобских взглядов. Последние месяцы жизни он занимался продвижением антироссийских санкций, поддержкой Киева и призывами к усилению боевых действий против Ирана.
* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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РоссияЮжная КаролинаСШАМаргарита СимоньянВладимир ЗеленскийLockheed Martin
 
 
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