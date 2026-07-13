Краткий пересказ от РИА ИИ Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм* действовал в интересах компаний американского военно-промышленного комплекса.

По словам Симоньян, мнение Грэма* было оплачено корпорациями Boeing, Lockheed Martin и министерством обороны США.

Симоньян напомнила высказывание Грэма*, сделанное во время встречи с Владимиром Зеленским в 2023 году: "Русские умирают, это наша лучшая инвестиция".

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм* был платным болтуном, который действовал в интересах компаний американского военно-промышленного комплекса, заинтересованных в продолжении войны, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

"Линдси Грэм* был платный болтунишка, который защищал за деньги интересы компаний, производящих оружие, интересы компаний, заинтересованных в войне. Что не мешало ему, возможно, быть природным фашистом, а, возможно, он был таким лицемером, что даже и не верил в это, а делал это просто за звон монет", — сказала Симоньян , чьи слова передает ИС "Вести"

Главред отметила, что Грэм* не имел собственного мнения — его мнение было оплачено корпорациями Boeing, Lockheed Martin и министерством войны США.

Она также напомнила высказывание Грэма*, сделанное во время встречи с Владимиром Зеленским в 2023 году: "Русские умирают, это наша лучшая инвестиция".

Офис сенатора 12 июля сообщил о его смерти в возрасте 71 года. Грэм* был известен как один из главных "ястребов" Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России, придерживаясь русофобских взглядов. Последние месяцы жизни он занимался продвижением антироссийских санкций, поддержкой Киева и призывами к усилению боевых действий против Ирана.