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Шуваев обсудил с Решетниковым экономическое развитие Белгородской области - РИА Новости, 13.07.2026
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
16:46 13.07.2026
Шуваев обсудил с Решетниковым экономическое развитие Белгородской области

Шуваев и Решетников обсудили вопрос функционирования СЭЗ в Белгородской области

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Шуваев
Александр Шуваев - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Александр Шуваев. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 июл – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев встретился с министром экономического развития Максимом Решетниковым, речь шла о комплексном восстановлении и развитии приграничных территорий, пострадавших от обстрелов, реализации мастер-плана и расширении свободной экономической зоны.
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"Одним из главных вопросов стало обсуждение мастер-плана и перечня социальных объектов на второй этап реализации программы комплексного восстановления и развития приграничных территорий, пострадавших от обстрелов ВСУ. Напомню, что программа инициирована нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным", - написал Шуваев в своем канале в "Макс".
Кроме того, Шуваев с Решетниковым рассмотрели вопрос функционирования свободной экономической зоны в Белгородской области. Власти региона выдвинули инициативу по ее расширению не на отдельные территории, а на всю область. "Подготовлен проект нормативно-правового акта. Рассчитываем на его скорое принятие", - уточнил Шуваев.
Кроме того, по-прежнему на повестке дня стоит вопрос оказания поддержки предпринимателям, чье имущество пострадало из-за постоянных вражеских обстрелов. Стороны обсудили возможные дополнительные механизмы поддержки.
На встрече Шуваев также доложил о заявке на создание Старооскольского индустриального парка с субсидией в 600 миллионов рублей — проект даст 12 резидентов, 378 рабочих мест и 2,4 миллиарда рублей частных инвестиций.
Параллельно ведется работа по формированию промышленного парка в Белгороде. При этом в области уже действует четыре промпарка общей площадью 110 гектаров, площадь созданных объектов недвижимости — 223 тысячи квадратных метров. Сегодня на их территории работают 76 резидентов. В 2025 году объем внебюджетных инвестиций превысил 300 миллионов рублей, а общая выручка резидентов достигла 29 миллиардов рублей.
"Благодарю Максима Геннадьевича и весь федеральный центр за неизменную поддержку нашего приграничного региона — это основа нашей устойчивости и уверенности в завтрашнем дне", - резюмировал Шуваев.
 
Белгородская областьБелгородская областьАлександр ШуваевМаксим РешетниковВооруженные силы УкраиныБелгород
 
 
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