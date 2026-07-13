Шуваев обсудил с Решетниковым экономическое развитие Белгородской области

БЕЛГОРОД, 13 июл – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев встретился с министром экономического развития Максимом Решетниковым, речь шла о комплексном восстановлении и развитии приграничных территорий, пострадавших от обстрелов, реализации мастер-плана и расширении свободной экономической зоны.

« "Одним из главных вопросов стало обсуждение мастер-плана и перечня социальных объектов на второй этап реализации программы комплексного восстановления и развития приграничных территорий, пострадавших от обстрелов ВСУ . Напомню, что программа инициирована нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным", - написал Шуваев в своем канале в "Макс".

Кроме того, Шуваев с Решетниковым рассмотрели вопрос функционирования свободной экономической зоны в Белгородской области. Власти региона выдвинули инициативу по ее расширению не на отдельные территории, а на всю область. "Подготовлен проект нормативно-правового акта. Рассчитываем на его скорое принятие", - уточнил Шуваев.

Кроме того, по-прежнему на повестке дня стоит вопрос оказания поддержки предпринимателям, чье имущество пострадало из-за постоянных вражеских обстрелов. Стороны обсудили возможные дополнительные механизмы поддержки.

На встрече Шуваев также доложил о заявке на создание Старооскольского индустриального парка с субсидией в 600 миллионов рублей — проект даст 12 резидентов, 378 рабочих мест и 2,4 миллиарда рублей частных инвестиций.

Параллельно ведется работа по формированию промышленного парка в Белгороде. При этом в области уже действует четыре промпарка общей площадью 110 гектаров, площадь созданных объектов недвижимости — 223 тысячи квадратных метров. Сегодня на их территории работают 76 резидентов. В 2025 году объем внебюджетных инвестиций превысил 300 миллионов рублей, а общая выручка резидентов достигла 29 миллиардов рублей.