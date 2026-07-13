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Шуваев обсудил с Дегтяревым возможности для развития белгородского спорта - РИА Новости, 13.07.2026
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
15:29 13.07.2026

Шуваев обсудил с Дегтяревым возможности для развития белгородского спорта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкАлександр Шуваев
Александр Шуваев - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Александр Шуваев. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 13 июл – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев обсудил с министром спорта России Михаилом Дегтяревым развитие спорта и физкультуры в приграничных условиях, в том числе возможности выезда юных спортсменов на федеральные базы в другие регионы, а также восстановление поврежденной спортивной инфраструктуры.
"Обсудили развитие отрасли в наших приграничных условиях. Из-за постоянных ракетных опасностей и атак БПЛА тренировочный процесс в спортшколах периодически срывается — дети и педагоги вынуждены уходить в укрытия. Ряд ключевых объектов поврежден", - сообщил Шуваев в своем канале в "Макс".
Глава региона отметил, что для того, чтобы юные спортсмены не теряли форму, предложено организовать централизованные выезды на федеральные базы в другие регионы страны, в том числе на соседние площадки в ЦФО. "Речь идет как о группах высшего спортивного мастерства с тренерами, так и младших возрастов", - пояснил Шуваев.
Кроме того, на встрече шла речь и о восстановлении поврежденных объектов. Всего пострадал 31 спортобъект, в этом году власти восстанавливают шесть, еще один запланирован на 2028 год. Однако по трем объектам в Шебекинском округе — это бассейн "Дельфин", ледовая арена и ФОК "Пристань спорта" — возникла проблема: заключения госэкспертизы получены позже установленного срока, из-за чего контракты формально заключены с нарушением.
"Мы направили просьбу о переносе сроков. Необходимо внести изменения в правила предоставления субсидий – соответствующий проект постановления уже подготовлен Минспортом и находится на согласовании", - отметил Шуваев.
Отдельно рассмотрели строительство плавательного бассейна в Губкине. Объект возводится в рамках социально-экономического партнерства с компанией "Металлоинвест". Готовность почти 48%, но для завершения всего объема работ необходимы дополнительные федеральные средства.
"Благодарю Михаила Владимировича и федеральный центр за внимание к нашему региону. Поддержка спорта – это забота о здоровье и будущем и наших детей, и взрослых", - резюмировал Шуваев.
 
Белгородская областьБелгородская областьАлександр ШуваевМихаил ДегтяревРоссия
 
 
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