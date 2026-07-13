Рейтинг@Mail.ru
Омбудсмен рассказала о мальчике, умершем в севастопольской больнице - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 13.07.2026
Омбудсмен рассказала о мальчике, умершем в севастопольской больнице

Омбудсмен Песчанская: умерший в Севастополе мальчик имел паллиативный диагноз

© РИА Новости / Павел БедняковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Больница. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Умерший в больнице Севастополя 11-летний мальчик имел паллиативный диагноз с рождения, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Марина Песчанская.
  • По словам омбудсмена, медицинский уход за ребенком был адекватным и удовлетворительным.
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Скончавшийся в больнице Севастополя 11-летний мальчик, который, по данным из соцсетей, с тяжелым заболеванием много лет находился в медучреждении без надлежащего ухода со стороны персонала, имел паллиативный диагноз с рождения, а медицинский уход за ним был адекватным, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Марина Песчанская.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее затребовал доклад по делу о смерти в больнице Севастополя 11-летнего мальчика, который, по данным из соцсетей, с тяжелым заболеванием много лет находился в медучреждении без надлежащего ухода со стороны персонала. По данному факту следственные органы СК России по Крыму и Севастополю расследуют уголовное дело.
"Ребенок имел паллиативный статус с рождения, он родился таким, диагноз тяжелый – об этом надо сказать. А по всему остальному Следственный комитет ведет проверку. Ребенок в силу диагноза нуждался в ежеминутном уходе. Как правило такие дети находятся дома, но при поддержке медиков. Ребенок с учетом его состояния и ситуации жил в больнице, ему оказывали уход", - сказала Песчанская.
Она уточнила, что мальчик находился в больнице №5 Севастополя, кормление ребенка шло через трубку. По ее информации, отношение к ребенку и уход за ним медработников были удовлетворительными. Собеседница отметила, что у ребенка был опекун, лично с которым она не знакома, связь с опекуном поддерживали органы опеки.
"Удовлетворительное, адекватное отношение (в больнице - ред). Я с общественниками связывалась, одна из общественниц была готова забрать его (мальчика - ред.) домой, было благое желание. Опека стала этот вопрос решать. Но так случилось что ребенок умер", - рассказала Песчанская.
Медицинский работник в больнице - РИА Новости, 1920, 18.06.2026
В Москве проверят клинику, где пациентка пережила клиническую смерть
18 июня, 12:13
 
СевастопольРоссияРеспублика КрымАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала