Омбудсмен рассказала о мальчике, умершем в севастопольской больнице

Краткий пересказ от РИА ИИ Умерший в больнице Севастополя 11-летний мальчик имел паллиативный диагноз с рождения, сообщила уполномоченный по правам ребенка в регионе Марина Песчанская.

По словам омбудсмена, медицинский уход за ребенком был адекватным и удовлетворительным.

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Скончавшийся в больнице Севастополя 11-летний мальчик, который, по данным из соцсетей, с тяжелым заболеванием много лет находился в медучреждении без надлежащего ухода со стороны персонала, имел паллиативный диагноз с рождения, а медицинский уход за ним был адекватным, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Марина Песчанская.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин ранее затребовал доклад по делу о смерти в больнице Севастополя 11-летнего мальчика, который, по данным из соцсетей, с тяжелым заболеванием много лет находился в медучреждении без надлежащего ухода со стороны персонала. По данному факту следственные органы СК России по Крыму и Севастополю расследуют уголовное дело.

"Ребенок имел паллиативный статус с рождения, он родился таким, диагноз тяжелый – об этом надо сказать. А по всему остальному Следственный комитет ведет проверку. Ребенок в силу диагноза нуждался в ежеминутном уходе. Как правило такие дети находятся дома, но при поддержке медиков. Ребенок с учетом его состояния и ситуации жил в больнице, ему оказывали уход", - сказала Песчанская.

Она уточнила, что мальчик находился в больнице №5 Севастополя, кормление ребенка шло через трубку. По ее информации, отношение к ребенку и уход за ним медработников были удовлетворительными. Собеседница отметила, что у ребенка был опекун, лично с которым она не знакома, связь с опекуном поддерживали органы опеки.