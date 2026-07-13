Рейтинг@Mail.ru
Скорую в дом сенатора Грэма* вызвала неизвестная женщина, пишет NYT - РИА Новости, 13.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 13.07.2026
Скорую в дом сенатора Грэма* вызвала неизвестная женщина, пишет NYT

NYT: скорую в дом сенатора Грэма вызвала неизвестная женщина из Балтимора

© Фото : Офис президента УкраиныСенатор Линдси Грэм*
Сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : Офис президента Украины
Сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Скорую помощь в дом сенатора Линдси Грэма* вызвала неизвестная женщина из Балтимора.
  • Женщина сообщила, что человеку по адресу дома сенатора в Вашингтоне стало плохо, он жалуется на боль в области груди и что дверь дома открыта.
  • Сотрудники скорой помощи пытались реанимировать Грэма*, у которого была зафиксирована остановка сердца.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Скорую в дом недавно скончавшегося американского сенатора Линдси Грэма* вызвала неизвестная женщина из Балтимора, сообщает газета New York Times со ссылкой на записи разговоров экстренных служб.
Как пишет газета, поздно 11 июля скорая выехала на вызов от женщины, которая сообщила о том, что человеку стало плохо по адресу, где расположен дом сенатора в Вашингтоне. Она сказала медикам, что этот человек жалуется на боль в области груди.
"Согласно записям, экстренный вызов поступил от неназванной женщины из Балтимора. Она проинформировала медиков о том, что дверь дома открыта, однако спасатели сообщили (диспетчеру - ред.), что им требовалась помощь полиции, чтобы попасть внутрь", - пишет издание.
Как пишет газета, сотрудники скорой помощи позднее сказали диспетчеру, что пытались реанимировать Грэма*, у которого была зафиксирована остановка сердца.
Двенадцатого июля офис Грэма* сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. При жизни Грэм* был известен как один из главных вашингтонских "ястребов", он неоднократно призывал к ужесточению санкций против России, занимал жесткую позицию в отношении Ирана и Китая и последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
В МИД Ирана отреагировали на новость о смерти Линдси Грэма*
Вчера, 13:30
 
В миреБалтиморВашингтон (штат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала