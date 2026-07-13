Краткий пересказ от РИА ИИ
- Скорую помощь в дом сенатора Линдси Грэма* вызвала неизвестная женщина из Балтимора.
- Женщина сообщила, что человеку по адресу дома сенатора в Вашингтоне стало плохо, он жалуется на боль в области груди и что дверь дома открыта.
- Сотрудники скорой помощи пытались реанимировать Грэма*, у которого была зафиксирована остановка сердца.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Скорую в дом недавно скончавшегося американского сенатора Линдси Грэма* вызвала неизвестная женщина из Балтимора, сообщает газета New York Times со ссылкой на записи разговоров экстренных служб.
Как пишет газета, поздно 11 июля скорая выехала на вызов от женщины, которая сообщила о том, что человеку стало плохо по адресу, где расположен дом сенатора в Вашингтоне. Она сказала медикам, что этот человек жалуется на боль в области груди.
"Согласно записям, экстренный вызов поступил от неназванной женщины из Балтимора. Она проинформировала медиков о том, что дверь дома открыта, однако спасатели сообщили (диспетчеру - ред.), что им требовалась помощь полиции, чтобы попасть внутрь", - пишет издание.
Как пишет газета, сотрудники скорой помощи позднее сказали диспетчеру, что пытались реанимировать Грэма*, у которого была зафиксирована остановка сердца.
Двенадцатого июля офис Грэма* сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. При жизни Грэм* был известен как один из главных вашингтонских "ястребов", он неоднократно призывал к ужесточению санкций против России, занимал жесткую позицию в отношении Ирана и Китая и последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.