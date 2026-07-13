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ЕС не смог согласовать новый пакет санкций против России - РИА Новости, 13.07.2026
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18:54 13.07.2026
ЕС не смог согласовать новый пакет санкций против России

Каллас: ЕС не смог достичь соглашения по 21-му пакету санкций против России

© Фото : официальный сайт EUФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : официальный сайт EU
Флаги Евросоюза. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны Евросоюза не смогли достичь соглашения по новому 21-му пакету антироссийских санкций.
  • Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро ранее заявлял, что 21-й пакет санкций Евросоюза против России будет принят 13 июля.
БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что страны объединения не смогли достичь соглашения по новому 21-му пакету антироссийских санкций.
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"Я также сожалею, что у нас нет соглашения по 21-му пакету", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.
Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро ранее заявил, что 21-й пакет санкций Евросоюза против России будет принят 13 июля.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
Каллас рассказала о работе над 21-м пакетом санкций
24 апреля, 09:42
 
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