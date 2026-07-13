Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны Евросоюза не смогли достичь соглашения по новому 21-му пакету антироссийских санкций.
- Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро ранее заявлял, что 21-й пакет санкций Евросоюза против России будет принят 13 июля.
БРЮССЕЛЬ, 13 июл – РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас признала, что страны объединения не смогли достичь соглашения по новому 21-му пакету антироссийских санкций.
«
"Я также сожалею, что у нас нет соглашения по 21-му пакету", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.
Трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
Глава французского МИД Жан-Ноэль Барро ранее заявил, что 21-й пакет санкций Евросоюза против России будет принят 13 июля.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Каллас рассказала о работе над 21-м пакетом санкций
24 апреля, 09:42