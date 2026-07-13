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В посольстве России прокомментировали новые санкции Лондона - РИА Новости, 13.07.2026
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18:34 13.07.2026 (обновлено: 18:50 13.07.2026)
В посольстве России прокомментировали новые санкции Лондона

Посольство в Лондоне: новые санкции играют на руку интернет-мошенникам

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне
Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Великобритания ввела санкции против 23 россиян, в том числе за якобы нежелательную кибердеятельность.
  • Посольство России в Великобритании заявило, что новые санкции подрывают многостороннее сотрудничество по борьбе с киберпреступностью.
  • В дипмиссии призвали Лондон отказаться от использования кибердосье как повода для введения односторонних рестрикций и заявили, что санкционное давление не изменит курс Российской Федерации.
ЛОНДОН, 13 июл - РИА Новости. Новые санкции Лондона подрывают многостороннее сотрудничество по борьбе с киберпреступностью и играют на руку интернет-мошенникам, заявило посольство России в Великобритании.
В понедельник Великобритания ввела санкции против 23 россиян, в том числе за якобы нежелательную кибердеятельность. В посольстве отметили, что новые санкции оправдываются необоснованными обвинениями в хакерских атаках, дезинформационных кампаниях и вмешательстве в политпроцессы других стран.
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"Британия своими санкциями подрывает многостороннее сотрудничество по борьбе с ИКТ-криминалом. Тем самым только играет на руку интернет-мошенникам", - говорится в комментарии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
В дипмиссии призвали Лондон отказаться от использования кибердосье в конъюнктурных целях, в том числе как повод для введения неправомерных односторонних рестрикций.
"Подобная политика обречена на провал, никакое санкционное давление не изменит курс Российской Федерации", - говорится в комментарии.
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