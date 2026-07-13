Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне. Архивное фото

Главное здание посольства России в Великобритании на Kensington Palace Gardens в Лондоне

Краткий пересказ от РИА ИИ Великобритания ввела санкции против 23 россиян, в том числе за якобы нежелательную кибердеятельность.

Посольство России в Великобритании заявило, что новые санкции подрывают многостороннее сотрудничество по борьбе с киберпреступностью.

В дипмиссии призвали Лондон отказаться от использования кибердосье как повода для введения односторонних рестрикций и заявили, что санкционное давление не изменит курс Российской Федерации.

ЛОНДОН, 13 июл - РИА Новости. Новые санкции Лондона подрывают многостороннее сотрудничество по борьбе с киберпреступностью и играют на руку интернет-мошенникам, заявило посольство России в Великобритании.

В понедельник Великобритания ввела санкции против 23 россиян, в том числе за якобы нежелательную кибердеятельность. В посольстве отметили, что новые санкции оправдываются необоснованными обвинениями в хакерских атаках, дезинформационных кампаниях и вмешательстве в политпроцессы других стран.

"Британия своими санкциями подрывает многостороннее сотрудничество по борьбе с ИКТ-криминалом. Тем самым только играет на руку интернет-мошенникам", - говорится в комментарии, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В дипмиссии призвали Лондон отказаться от использования кибердосье в конъюнктурных целях, в том числе как повод для введения неправомерных односторонних рестрикций.