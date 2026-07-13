Краткий пересказ от РИА ИИ
- Совет ЕС объявил о введении санкций против девяти физических лиц и четырех организаций, связывая их с Россией и обвиняя в кибератаках против Украины и стран Евросоюза.
- При этом каких-либо доказательств этих обвинений в заявлении не приводится.
БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Совет ЕС объявил о введении санкций против девяти физических лиц и четырех организаций, связывая их с РФ и бездоказательно утверждая, что они якобы причастны к кибератакам против Украины и стран Евросоюза.
Президент России Владимир Путин в начале июня заявил, что все заявления Европы о кибератаках РФ против Запада делаются с позиции highly likely (с англ. - "весьма вероятно"), и напомнил, что нет ни одного доказанного факта.
"ЕС вводит ограничительные меры в отношении девяти физических лиц и четырех организаций", - говорится в заявлении Совета.
В документе утверждается, что внесенные в список лица и организации якобы связаны с кибергруппировками из РФ, которые Евросовет обвиняет в "кибершпионаже" и атаках на критическую инфраструктуру ряда стран ЕС и Украины. При этом каких-либо доказательств этих обвинений в заявлении не приводится.
После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз неоднократно голословно обвинял Россию в проведении кибератак и вводил персональные санкции против российских граждан и организаций. Москва последовательно отвергает подобные обвинения, называя их бездоказательными.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Лидер РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике
ЕС ввел санкции против VK
Вчера, 13:12