ЕС ввел санкции против физлиц и организаций якобы из-за кибератак

Краткий пересказ от РИА ИИ Совет ЕС объявил о введении санкций против девяти физических лиц и четырех организаций, связывая их с Россией и обвиняя в кибератаках против Украины и стран Евросоюза.

При этом каких-либо доказательств этих обвинений в заявлении не приводится.

БРЮССЕЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Совет ЕС объявил о введении санкций против девяти физических лиц и четырех организаций, связывая их с РФ и бездоказательно утверждая, что они якобы причастны к кибератакам против Украины и стран Евросоюза.

Президент России Владимир Путин в начале июня заявил, что все заявления Европы о кибератаках РФ против Запада делаются с позиции highly likely (с англ. - "весьма вероятно"), и напомнил, что нет ни одного доказанного факта.

"ЕС вводит ограничительные меры в отношении девяти физических лиц и четырех организаций", - говорится в заявлении Совета.

В документе утверждается, что внесенные в список лица и организации якобы связаны с кибергруппировками из РФ, которые Евросовет обвиняет в "кибершпионаже" и атаках на критическую инфраструктуру ряда стран ЕС и Украины. При этом каких-либо доказательств этих обвинений в заявлении не приводится.

После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз неоднократно голословно обвинял Россию в проведении кибератак и вводил персональные санкции против российских граждан и организаций. Москва последовательно отвергает подобные обвинения, называя их бездоказательными.