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Над Латвией заметили самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО - РИА Новости, 13.07.2026
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17:31 13.07.2026
Над Латвией заметили самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО

РИА Новости: над Латвией заметили самолет НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jonathon CarnelBoeing E-3A Sentry AWACS
Boeing E-3A Sentry AWACS - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Jonathon Carnel
Boeing E-3A Sentry AWACS. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS кружит в воздушном пространстве Латвии к западу от Риги.
  • Самолет ДРЛО альянса вылетел из международного аэропорта Шауляй в Литве, после чего вошел в воздушное пространство Латвии.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS кружит в воздушном пространстве Латвии к западу от Риги, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Согласно полетным данным, самолет ДРЛО альянса вылетел из международного аэропорта Шауляй в Литве, а после проследовал на север, где вошел в воздушное пространство Латвии. Приблизившись к аэропорту Юрмала, самолет североатлантического альянса начал движение по кругу, в том числе на акваторией Рижского залива.
Полетные данные свидетельствуют о том, что самолет НАТО движется на высоте более 8,8 километра, а его скорость превышает 690 километров в час.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
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