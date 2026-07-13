Над Латвией заметили самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS кружит в воздушном пространстве Латвии к западу от Риги.

Самолет ДРЛО альянса вылетел из международного аэропорта Шауляй в Литве, после чего вошел в воздушное пространство Латвии.

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS кружит в воздушном пространстве Латвии к западу от Риги, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.

Согласно полетным данным, самолет ДРЛО альянса вылетел из международного аэропорта Шауляй в Литве , а после проследовал на север, где вошел в воздушное пространство Латвии . Приблизившись к аэропорту Юрмала, самолет североатлантического альянса начал движение по кругу, в том числе на акваторией Рижского залива.

Полетные данные свидетельствуют о том, что самолет НАТО движется на высоте более 8,8 километра, а его скорость превышает 690 километров в час.