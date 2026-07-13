Над Латвией заметили самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS кружит в воздушном пространстве Латвии к западу от Риги.
- Самолет ДРЛО альянса вылетел из международного аэропорта Шауляй в Литве, после чего вошел в воздушное пространство Латвии.
МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry AWACS кружит в воздушном пространстве Латвии к западу от Риги, выяснило РИА Новости, изучив полетные данные.
Согласно полетным данным, самолет ДРЛО альянса вылетел из международного аэропорта Шауляй в Литве, а после проследовал на север, где вошел в воздушное пространство Латвии. Приблизившись к аэропорту Юрмала, самолет североатлантического альянса начал движение по кругу, в том числе на акваторией Рижского залива.
Полетные данные свидетельствуют о том, что самолет НАТО движется на высоте более 8,8 километра, а его скорость превышает 690 километров в час.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.