Табличка "коалиции желающих" упала в момент прибытия Зеленского на саммит

Краткий пересказ от РИА ИИ Табличка с надписью "саммит коалиции желающих" упала в момент прибытия Владимира Зеленского на саммит.

Президент Франции Эммануэль Макрон обратил внимание на упавшую табличку.

ПАРИЖ, 13 июл – РИА Новости. Табличка с надписью "саммит коалиции желающих", установленная на красной дорожке в Париже, упала именно в тот момент, когда на саммит прибыл Владимир Зеленский, обратил внимание корреспондент РИА Новости.

Табличка шириной в несколько метров с громким стуком упала в тот момент, когда к красной дорожке подъехал автомобиль, из которого вышел Зеленский . Трансляцию вели СМИ в Youtube-каналах.

Вышедший встречать Зеленского президент Франции Эммануэль Макрон был ближе всех к табличке и, обернувшись на звук падения, указал на нее пальцем.

После этого знак поставили на место, однако через несколько минут снова убрали для фотографирования участников.

В трансляцию также попали кадры с девушками-служащими почетного караула, которые делали стойку с тяжелой саблей у лица при приезде каждого из гостей. После того, как Макрон поприветствовал последнего из прибывших, греческого премьера Кириакоса Мицотакиса, одна из них с облегчением опустила саблю и несколько раз поправила шлем. В видеотрансляцию попали и другие кадры с видимыми трудностями на фоне жары, которая в Париже установилась на отметке +35.