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Табличка "коалиции желающих" упала в момент прибытия Зеленского на саммит - РИА Новости, 13.07.2026
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19:58 13.07.2026 (обновлено: 20:34 13.07.2026)
Табличка "коалиции желающих" упала в момент прибытия Зеленского на саммит

Табличка с надписью "саммит коалиции желающих" упала, когда прибыл Зеленский

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Табличка с надписью "саммит коалиции желающих" упала в момент прибытия Владимира Зеленского на саммит.
  • Президент Франции Эммануэль Макрон обратил внимание на упавшую табличку.
ПАРИЖ, 13 июл – РИА Новости. Табличка с надписью "саммит коалиции желающих", установленная на красной дорожке в Париже, упала именно в тот момент, когда на саммит прибыл Владимир Зеленский, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
Табличка шириной в несколько метров с громким стуком упала в тот момент, когда к красной дорожке подъехал автомобиль, из которого вышел Зеленский. Трансляцию вели СМИ в Youtube-каналах.
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Вышедший встречать Зеленского президент Франции Эммануэль Макрон был ближе всех к табличке и, обернувшись на звук падения, указал на нее пальцем.
После этого знак поставили на место, однако через несколько минут снова убрали для фотографирования участников.
В трансляцию также попали кадры с девушками-служащими почетного караула, которые делали стойку с тяжелой саблей у лица при приезде каждого из гостей. После того, как Макрон поприветствовал последнего из прибывших, греческого премьера Кириакоса Мицотакиса, одна из них с облегчением опустила саблю и несколько раз поправила шлем. В видеотрансляцию попали и другие кадры с видимыми трудностями на фоне жары, которая в Париже установилась на отметке +35.
Ранее Макрон сообщал, что участники так называемой "коалиции желающих" соберутся в Париже для обсуждения поддержки Киева 13 июля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль будет внимательно следить за встречей "коалиции желающих", поскольку это страны, которые совершают враждебные действия в отношении РФ. Песков также назвал "коалицию желающих" коалицией подстрекателей войны, уточнив, что это группа стран, которая не хочет мира.
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