Форум для молодых предпринимателей пройдет в Самаре

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Молодежный форум "Первый миллион" пройдет 15 июля на площадке Дома предпринимателя в Самаре, сообщает пресс-служба правительства региона.

Мероприятие организовано министерством экономического развития и инвестиций Самарской области , а также региональным центром "Мой бизнес". Оно направлено на развитие молодежного предпринимательства: эксперты помогут восполнить пробелы в знаниях, расскажут о действующих инструментах господдержки.

"Поддержка молодежного предпринимательства является одним из важнейших направлений развития региональной экономики. Сегодня в Самарской области трудятся более 28 тысяч представителей малого и среднего предпринимательства в возрасте до 35 лет, это 20% от общего количества субъектов МСП. Еще свыше 177 тысяч молодых людей ведут предпринимательскую деятельность в статусе самозанятых", - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что министерство заинтересовано в том, чтобы молодые самарские бренды становились узнаваемыми и конкурентоспособными. Подобные площадки дают отличный старт, доступ к экспертам и целевой аудитории.

Кроме того, в программе мероприятия: ярмарка проектов "Создано молодыми", выставка "Витрина инноваций", сессия "С чего начали", деловое мероприятие "Бизнес-экспресс", а также многое другое.

Участие в мероприятиях молодежного форума — бесплатное. Необходима предварительная регистрация.