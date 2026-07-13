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Форум для молодых предпринимателей пройдет в Самаре - РИА Новости, 13.07.2026
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Твой бизнес
 
16:07 13.07.2026
Форум для молодых предпринимателей пройдет в Самаре

Молодежный форум "Первый миллион" пройдет в Самаре

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкГорода России. Самара
Города России. Самара - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Молодежный форум "Первый миллион" пройдет 15 июля на площадке Дома предпринимателя в Самаре, сообщает пресс-служба правительства региона.
Мероприятие организовано министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, а также региональным центром "Мой бизнес". Оно направлено на развитие молодежного предпринимательства: эксперты помогут восполнить пробелы в знаниях, расскажут о действующих инструментах господдержки.
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"Поддержка молодежного предпринимательства является одним из важнейших направлений развития региональной экономики. Сегодня в Самарской области трудятся более 28 тысяч представителей малого и среднего предпринимательства в возрасте до 35 лет, это 20% от общего количества субъектов МСП. Еще свыше 177 тысяч молодых людей ведут предпринимательскую деятельность в статусе самозанятых", - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк, его слова приводит пресс-служба.
Он добавил, что министерство заинтересовано в том, чтобы молодые самарские бренды становились узнаваемыми и конкурентоспособными. Подобные площадки дают отличный старт, доступ к экспертам и целевой аудитории.
Кроме того, в программе мероприятия: ярмарка проектов "Создано молодыми", выставка "Витрина инноваций", сессия "С чего начали", деловое мероприятие "Бизнес-экспресс", а также многое другое.
Участие в мероприятиях молодежного форума — бесплатное. Необходима предварительная регистрация.
Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
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