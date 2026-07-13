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Сальдо заявил, что ВСУ сделали Херсон и его жителей расходным материалом - РИА Новости, 13.07.2026
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Сальдо заявил, что ВСУ сделали Херсон и его жителей расходным материалом

Сальдо: ВСУ ведут огонь из городской застройки и сами обстреливают Херсон

© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской областиГубернатор Херсонской области Владимир Сальдо
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора Херсонской области
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо считает, что ВСУ ведут огонь из городской застройки Херсона и сами обстреливают город.
  • Сальдо утверждает, что украинская пропаганда пытается обвинить в последствиях Россию.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. ВСУ ведут огонь из городской застройки Херсона и сами обстреливают город, подвергая жителей смертельной опасности и превращая их в расходный материал, считает губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
"Для киевского режима Херсон и херсонцы давно стали расходным материалом. Вооруженные формирования размещаются среди жилых домов, ведут оттуда огонь, подвергая людей смертельной опасности, и сами обстреливают город", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
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Он обратил внимание, что потом украинская пропаганда привычно пытается обвинить в последствиях Россию.
"Кровавые провокации - излюбленный метод киевского режима", - подчеркнул губернатор.
Свою публикацию Сальдо сопроводил видео, которое, по его словам, ему прислали из Херсона. Он уточнил, что на кадрах ролика военнослужащие ВСУ ведут огонь из переносного миномета прямо из городской застройки.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, вошел в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Российскими войсками освобождено 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают ВСУ.
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