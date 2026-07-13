В Херсонской области за выходные из-за атак ВСУ погибли четыре человека

Краткий пересказ от РИА ИИ С 10 по 13 июля в Херсонской области погибли четыре мирных жителя, 23 человека получили ранения от атак ВСУ.

Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в различных селах и городах области.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли в Херсонской области с пятницы по воскресенье от атак ВСУ, 23 получили ранения, сообщил в своем канале на платформе " Четыре мирных жителя погибли в Херсонской области с пятницы по воскресенье от атак ВСУ, 23 получили ранения, сообщил в своем канале на платформе " Макс " губернатор региона Владимир Сальдо.

"С 10 по 13 июля в результате террористических атак киевского режима погибли четыре мирных жителя Херсонской области , 23 человека получили ранения" , - написал губернатор.

В Алешках удар БПЛА унес жизнь женщины 1965 года рождения. Помимо этого, ранен мужчина 1970 года рождения. В Бабино Верхнерогачикского МО атака дрона убила мужчину, личность которого устанавливается. Кроме того, пострадал шестилетний ребенок, он госпитализирован в Верхнерогачикскую ЦРБ, сообщил губернатор.

По данным Сальдо, в Новоалексеевке Генического МО удар беспилотника по грузовому автомобилю привел к гибели мужчины 1983 года рождения. В Раденске Алешкинского МО минометный обстрел унес жизнь мужчины, пострадала женщина.

В Малых Копанях удар БПЛА ранил мальчика 17 лет, он госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. В Костогрызово удар дрона по легковому автомобилю привел к ранению женщины и мужчины.

В Великих Копанях атаки беспилотников ранили женщину, а также трех мужчин, в Виноградово удары беспилотников привели к ранению женщин 1971, 1969 и 1963 годов рождения и мужчины 1968 года рождения, они госпитализированы в Скадовскую больницу.

Также ранения от атак беспилотников получили четыре женщины и пять мужчин в разных селах области, сообщил Сальдо.