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В Херсонской области за выходные из-за атак ВСУ погибли четыре человека - РИА Новости, 13.07.2026
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11:58 13.07.2026 (обновлено: 12:35 13.07.2026)
В Херсонской области за выходные из-за атак ВСУ погибли четыре человека

Сальдо: в Херсонской области за выходные из-за атак ВСУ погибли четыре человека

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 10 по 13 июля в Херсонской области погибли четыре мирных жителя, 23 человека получили ранения от атак ВСУ.
  • Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в различных селах и городах области.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости. Четыре мирных жителя погибли в Херсонской области с пятницы по воскресенье от атак ВСУ, 23 получили ранения, сообщил в своем канале на платформе "Макс" губернатор региона Владимир Сальдо.
"С 10 по 13 июля в результате террористических атак киевского режима погибли четыре мирных жителя Херсонской области, 23 человека получили ранения" , - написал губернатор.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
В Белгородской области погиб мужчина, раненный при атаке дрона
Вчера, 10:58
В Алешках удар БПЛА унес жизнь женщины 1965 года рождения. Помимо этого, ранен мужчина 1970 года рождения. В Бабино Верхнерогачикского МО атака дрона убила мужчину, личность которого устанавливается. Кроме того, пострадал шестилетний ребенок, он госпитализирован в Верхнерогачикскую ЦРБ, сообщил губернатор.
По данным Сальдо, в Новоалексеевке Генического МО удар беспилотника по грузовому автомобилю привел к гибели мужчины 1983 года рождения. В Раденске Алешкинского МО минометный обстрел унес жизнь мужчины, пострадала женщина.
В Малых Копанях удар БПЛА ранил мальчика 17 лет, он госпитализирован в Скадовскую ЦРБ. В Костогрызово удар дрона по легковому автомобилю привел к ранению женщины и мужчины.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель
Вчера, 08:02
В Великих Копанях атаки беспилотников ранили женщину, а также трех мужчин, в Виноградово удары беспилотников привели к ранению женщин 1971, 1969 и 1963 годов рождения и мужчины 1968 года рождения, они госпитализированы в Скадовскую больницу.
Также ранения от атак беспилотников получили четыре женщины и пять мужчин в разных селах области, сообщил Сальдо.
Повреждения инфраструктуры и имущества зафиксированы в Алешках, Великих Копанях, Виноградово, Горностаевке, Долинском, Дубовке, Каменке, Каховке, Константиновке, Костогрызово, Малых Копанях, Маркееве, Новой Збурьевке, Новой Каховке, Новой Маячке, Новоалексеевке, Новотроицком, Подлесном, Раденске, Раздольном, Рубановке, Рыково, Скадовске, Тарасовке, Федоровке, Чкалово, Широком, Юбилейном и Зеленой Рубановке. Под ударами оказались жилые дома, автомобили, учреждения культуры, рынок, станция скорой помощи, автомобили экстренных служб и сельхозугодья.
Последствия удара ВСУ по Энергодару - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
При атаке ВСУ на Энергодар погибли четыре человека
12 июля, 16:45
 
Херсонская областьВладимир СальдоПроисшествия
 
 
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