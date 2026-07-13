В Магаданской области погиб сотрудник рудника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- 12 июля на руднике в Тенькинском районе Магаданской области при креплении горной выработки погиб один работник, а второй получил тяжелые травмы.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».
МАГАДАН, 13 июл - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после гибели сотрудника одного из рудников в Магаданской области при креплении горной выработки, еще один работник получил травмы, сообщает СУ СК России по региону.
"Предварительно установлено, что 12 июля текущего года на территории одного из рудников в Тенькинском районе Магаданской области в ходе проведения работ по креплению горной выработки с использованием тяжелой специализированной техники погиб работник предприятия, а второй работник получил тяжелые травмы и был направлен санавиацией в Магаданскую областную больницу, где ему оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Уточняется, что уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека".