Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рубио обвинил Международный уголовный суд в разжигании войны против США.
- Рубио заявил, что МУС стремится превратиться в неподчетный орган, угрожающий суверенитету США, и пригрозил ответить "американской решимостью".
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Международный уголовный суд (МУС) в разжигании войны против США.
"Международный уголовный суд стремится превратиться в неподотчетный орган, который сможет по своему усмотрению преследовать и арестовывать американских граждан, тем самым создавая фундаментальную угрозу суверенитету США", - написал Рубио в соцсети X.
Рубио также пригрозил, что США дадут МУС понять, что такое "американская решимость".