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Рубио обвинил Международный уголовный суд в разжигании войны против США - РИА Новости, 13.07.2026
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19:36 13.07.2026 (обновлено: 20:06 13.07.2026)
Рубио обвинил Международный уголовный суд в разжигании войны против США

Рубио: Международный уголовный суд стремится превратиться в неподотчетный орган

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубио обвинил Международный уголовный суд в разжигании войны против США.
  • Рубио заявил, что МУС стремится превратиться в неподчетный орган, угрожающий суверенитету США, и пригрозил ответить "американской решимостью".
ВАШИНГТОН, 13 июл - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио обвинил Международный уголовный суд (МУС) в разжигании войны против США.
"Международный уголовный суд стремится превратиться в неподотчетный орган, который сможет по своему усмотрению преследовать и арестовывать американских граждан, тем самым создавая фундаментальную угрозу суверенитету США", - написал Рубио в соцсети X.
Рубио также пригрозил, что США дадут МУС понять, что такое "американская решимость".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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В миреСШАМарко РубиоМеждународный уголовный суд
 
 
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