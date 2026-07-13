Силы ПВО за ночь сбили 342 беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО уничтожили 342 украинских беспилотника над российскими регионами.
- Беспилотники были перехвачены и уничтожены над территориями 15 субъектов РФ и над акваториями Азовского и Черного морей.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Силы ПВО в течение ночи уничтожили 342 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило Минобороны России.
"В течение ночи в период с 20.00 12 июля до 08.00 13 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 342 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Адыгея и над акваториями Азовского и Черного морей", - говорится в сообщении.