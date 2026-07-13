Пора закругляться: у русской армии открылось отличное окно возможностей

Как мы помним, не так давно Зеленский пафосно объявил, что война на земле с контролем территорий — уже не модно: теперь настоящая схватка с москальскими орками только начинается и вестись будет исключительно в небе, то есть в воздухе, где "у Украины есть реальная возможность победить".

Последние сутки украинские ресурсы, в частности, поют оды какому-то там "беспилотному наступлению ВСУ в Запорожье", которое никто не видел, но это неважно.

А важно то, что русская армия целиком и полностью поддержала рацпредложение и подошла к этому делу по-стахановски. И получается так, что победоносная "воздушная война", которую красиво продали американцам в Анкаре, почему-то сорвалась в штопор.

Украинская блогосфера стонет: укроПВО уже девять дней не может сбить ни одной баллистической ракеты русских. Мало того: воздушную тревогу теперь большей частью включают уже после первых ударов, а не до. Одновременно с этим есть свидетельства того, что атаки ВКС РФ через раз вообще не встречают никакого сопротивления.

Противник пытается на ходу сочинить убедительные оправдания: тут и применение новых ракет С-400 "земля — земля", пуск которых ВСУ не успевают своевременно отследить; и растущий масштаб и частота ударов, "растягивающих" ПВО не хуже теста в итальянской пиццерии; и неисправные зенитные ракеты западного производства; и, собственно, их отсутствие.

Об этом как раз пожаловался Зеленский, заявив, что сбивать русские баллистические ракеты нечем, поэтому срочно нужны ракеты-перехватчики PAC-3 к ЗРК Patriot. Впрочем, его нытье по поводу этих ракет продолжается уже долго: например, перед натовской встречей в Анкаре Зеленский заявил, что "одним из главных результатов саммита должна стать защита от российской баллистики".

Саммит, судя по всему, удался: американцы пообещали дать украинцам лицензию на производство ракет для Patriot, "чтобы они больше не жаловались". Представьте себе 250-летие США, 500-летие Европы и 1000-летие выкапывания Черного моря в одном флаконе, чтобы понять, какого уровня радость началась в самых маленьких подвалах под Банковой. Главный праздничный слоган: "Лицензия на Patriot — ключ к защите жизней и прекращению баллистического террора".

Ну то есть вдруг, как в сказке, скрипнула дверь, и перемога будет теперь. Или нет?

Агентство Bloomberg сообщило, что "запуск производства даже при политической воле США упирается в жесткие технологические и логистические реалии".

CNN Portugal утверждает, что "развернуть производство Patriot на территории Украины в ближайшей перспективе практически невозможно из-за технологической сложности проекта, дефицита комплектующих, проблем с логистикой и продолжающихся боевых действий".

Responsible Statecraft пишет, что "передача Украине лицензии на Patriot создаст риски для безопасности США", так как "рано или поздно эта интеллектуальная собственность может оказаться в руках России".

Западные военные эксперты объясняют на пальцах, что та же Германия, имеющая несравнимый с Украиной промышленный и технологический потенциал, долгие годы клянчила у США лицензию на ракеты для систем Patriot, но потом энное количество лет выстраивала цепочки поставок для противоракет прошлого поколения PAC-2 — однако и эти устаревшие ракеты немцы смогут начать производить не раньше 2027 года, а "переговоры о более современных РАС-3 пока ни к чему не привели".

Даже Япония, у которой есть право производить по лицензии ракеты PAC-3, всех технологий не имеет: активную головку самонаведения для собранных там изделий производит исключительно американская корпорация Boeing, то есть у Штатов всегда есть волшебный рубильничек.

Всем очевидно, что обещание Трампа Зеленскому — это, по сути, троллинг, потому что запустить такое производство на Украине и долго, и сложно, и дорого, но дело даже не в этом.

А дело в том, что американские производители систем Patriot никогда и ни при каких условиях никому не отдадут корову, которая вместо молока дает золотые слитки.

Компании Raytheon и Lockheed Martin полностью, абсолютно и совершенно устраивает статус мировых монополистов, у дверей которых всегда ревет от ужаса трясущая пачками долларов толпа. Положение их настолько царственно, что они могут позволить себе поднимать цены до небес — да еще при этом капризничать и куражиться. Как передает Financial Times, корпорация Lockheed Martin заявила, что ну никак "не может гарантировать союзникам США сроки поставок ракет-перехватчиков PAC-3 для зенитных комплексов Patriot, несмотря на планы многократно увеличить производство". Но если заплатите в три раза больше — так и быть, может, что-то и наскребем.

А вы говорите — Украина.

Мало того: производители Patriot заранее подстелили себе железобетонную соломку. По американским законам, для передачи лицензии на производство ракет для Patriot необходимо согласие самих концернов Raytheon и Lockheed Martin, которое, как мы догадываемся, они никогда не дадут. Во-вторых, разрешение на передачу технологий другой стране должен выдать президент. Но утвердить (или запретить) это должен конгресс, до икоты закормленный американским ВПК.

То есть даже если Трамп красивым жестом подпишет бумажку, она так же красиво тут же полетит в мусорное ведро. Президент США, конечно, скажет, что он очень-очень хотел, но плохой и гадкий конгресс помешал.

А что Россия? А Россия прекрасно все это знает и делает свое дело. Сейчас на фоне острого дефицита западных средств ПВО на Украине открывается замечательная возможность показать на широком экране кузькину мать — в цвете и с субтитрами.