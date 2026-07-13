Россияне не обращались в посольство в связи с пожаром в Бангкоке

БАНГКОК, 13 июл - РИА Новости. Граждане РФ не обращались в российское посольство в Таиланде в связи с пожаром в баре в Бангкоке, в результате которого погибли 27 человек и 63 человека получили ранения, сообщил в понедельник РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин.