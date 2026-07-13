Россияне не обращались в посольство в связи с пожаром в Бангкоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Граждане РФ не обращались в российское посольство в Таиланде в связи с пожаром в баре в Бангкоке.
- По последней информации, полученной от властей Таиланда, на настоящий момент опознано только десять человек из 27 погибших, среди которых один иностранец — гражданин Лаоса.
БАНГКОК, 13 июл - РИА Новости. Граждане РФ не обращались в российское посольство в Таиланде в связи с пожаром в баре в Бангкоке, в результате которого погибли 27 человек и 63 человека получили ранения, сообщил в понедельник РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин.
"У нас не было ни телефонных звонков, ни электронных сообщений от граждан РФ в связи с пожаром в пивном ресторане-пивоварне в Бангкоке", - сообщил агентству дипломат.
Он добавил, что по последней информации, полученной утром от властей Таиланда, на настоящий момент опознано только десять человек из 27 погибших, среди которых один иностранец - гражданин соседнего с Таиландом Лаоса.