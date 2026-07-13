Львова-Белова: Россия не добилась от Украины данных о разыскиваемых детях

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия так и не добилась от Киева информации о родителях и родственниках, которые якобы разыскивают в РФ десятки тысяч детей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Мы так и не добились информации о родителях, родственниках, которых их якобы разыскивают. Когда начинаем разбираться, выясняем, что кто-то давно уже в другой стране, дети живут с родителями, у них все хорошо, кто-то уже вообще совершеннолетний", - сказала Львова-Белова.