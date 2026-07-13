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Львова-Белова: Россия не добилась от Украины данных о разыскиваемых детях - РИА Новости, 13.07.2026
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18:16 13.07.2026 (обновлено: 18:17 13.07.2026)
Львова-Белова: Россия не добилась от Украины данных о разыскиваемых детях

Львова-Белова: Киев не предоставил информацию о якобы разыскиваемых в РФ детях

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкУполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что Россия не получила от Киева информации о родителях и родственниках детей, которые якобы находятся в РФ.
  • По словам Львовой-Беловой, при проверке выясняется, что многие из детей либо живут с родителями в других странах, либо уже достигли совершеннолетия.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия так и не добилась от Киева информации о родителях и родственниках, которые якобы разыскивают в РФ десятки тысяч детей, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
Детский омбудсмен в ходе круглого стола постоянного представительства РФ при ОБСЕ "Миф о "похищенных украинских детях": разоблачение западной пропаганды" отметила, что Киев часто говорит о списке из десятка тысяч фамилий украинских детей, которые якобы находятся в России.
"Мы так и не добились информации о родителях, родственниках, которых их якобы разыскивают. Когда начинаем разбираться, выясняем, что кто-то давно уже в другой стране, дети живут с родителями, у них все хорошо, кто-то уже вообще совершеннолетний", - сказала Львова-Белова.
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
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