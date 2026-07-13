Россия четко отслеживает источники угроз, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия четко отслеживает источники угроз для приграничных районов и более глубоких территорий, заявил Песков.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя использование воздушного пространства Прибалтики украинскими беспилотниками, сообщил, что Россия четко отслеживает источники угроз.
Журналисты отметили, что в субботу страны Балтии выразили демарш МИД России в связи с тем, что ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Латвия и другие прибалтийские страны уже предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России.
"Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий", - сказал Песков журналистам, комментируя использование воздушного пространства Прибалтики украинскими беспилотниками.