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Россия четко отслеживает источники угроз, заявил Песков - РИА Новости, 13.07.2026
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13:07 13.07.2026
Россия четко отслеживает источники угроз, заявил Песков

Песков: Россия четко отслеживает источники угроз для приграничных районов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия четко отслеживает источники угроз для приграничных районов и более глубоких территорий, заявил Песков.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя использование воздушного пространства Прибалтики украинскими беспилотниками, сообщил, что Россия четко отслеживает источники угроз.
Журналисты отметили, что в субботу страны Балтии выразили демарш МИД России в связи с тем, что ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Латвия и другие прибалтийские страны уже предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России.
"Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий", - сказал Песков журналистам, комментируя использование воздушного пространства Прибалтики украинскими беспилотниками.
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В миреРоссияПрибалтикаБалтияДмитрий ПесковМихаил ГалузинВооруженные силы Украины
 
 
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