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Песков прокомментировал пролет украинских БПЛА через Прибалтику - РИА Новости, 13.07.2026
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12:47 13.07.2026 (обновлено: 13:14 13.07.2026)
Песков прокомментировал пролет украинских БПЛА через Прибалтику

Песков: РФ не будет доказывать использование пространства Прибалтики БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва не собирается доказывать использование воздушного пространства стран Прибалтики украинскими беспилотниками, заявил Песков.
  • Российские военные и спецслужбы четко отслеживают источники угрозы для приграничных районов и более глубоких территорий, добавил он.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Россия не собирается доказывать использование воздушного пространства стран Прибалтики украинскими беспилотниками, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Дело в том, что наши военные, наши специальные службы, они видят, что откуда летит и как летит. Это всем хорошо известно, и здесь никому ничего доказывать мы не собираемся. Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, готова ли Россия предоставить доказательства использования воздушного пространства Прибалтики.
Ранее временные поверенные в делах посольств Эстонии, Латвии и Литвы в Москве утверждали, что власти стран Балтии не давали разрешения Киеву использовать их воздушное пространство для нанесения ударов по российской территории. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин 4 июля заявил РИА Новости, что Латвия и другие страны Балтии уже предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. По его словам, прибалты "играют с огнем", предоставляя свою территорию для враждебных действий против России.
Как в апреле указывал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками на Балтике, поскольку маршрут пролета требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.
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