Песков прокомментировал пролет украинских БПЛА через Прибалтику

Ранее временные поверенные в делах посольств Эстонии, Латвии и Литвы в Москве утверждали, что власти стран Балтии не давали разрешения Киеву использовать их воздушное пространство для нанесения ударов по российской территории. Замглавы МИД РФ Михаил Галузин 4 июля заявил РИА Новости, что Латвия и другие страны Балтии уже предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по России. По его словам, прибалты "играют с огнем", предоставляя свою территорию для враждебных действий против России.