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В России заблокировали более 22 тысяч онлайн-площадок с запрещенными БАД - РИА Новости, 13.07.2026
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10:57 13.07.2026
В России заблокировали более 22 тысяч онлайн-площадок с запрещенными БАД

Роспотребнадзор заблокировал более 22 тысяч сайтов с запрещенными БАД

© Fotolia / ronstikБиологически активные добавки (БАД)
Биологически активные добавки (БАД) - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Fotolia / ronstik
Биологически активные добавки (БАД). Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России заблокировано более 22,4 тысяч онлайн-площадок с запрещенными биологически активными добавками (БАД).
  • Блокировка проведена специалистами Роспотребнадзора, которые продолжают выявлять и блокировать соответствующие интернет-ресурсы.
  • Ведомство ежедневно проверяет объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Более 22,4 тысяч онлайн-площадок с запрещенными биологически активными добавками (БАД) заблокировано в России к текущему моменту, сообщается в канале Роспотребнадзора на платформе "Макс".
"Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже биологически активных добавок (БАД), реализация которых запрещена в России. По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано свыше 22,4 тыс. подобных площадок", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что в числе примеров — интернет-страницы, где предлагалась продукция, не прошедшая государственную регистрацию или содержащая в составе нормируемые вещества, превышающие установленные уровни, а также продукция, являющаяся опасной.
В Роспотребнадзоре отметили, что работа продолжается: ежедневно сотрудники ведомства просматривают объявления, карточки товаров и страницы интернет-магазинов на предмет сведений о продаже запрещенных БАД.
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