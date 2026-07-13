Россия заинтересована в работе с ОБСЕ, заявили в МИД

"Наша заинтересованность в продолжении работы в ОБСЕ определяется возможностью доносить российские подходы и объективную информацию о происходящем в регионе ответственности Организации до всех государств-участников, взаимодействовать с союзниками и партнерами по ОДКБ и СНГ в продвижении общих приоритетов", - пояснил он.