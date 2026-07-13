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Россия заинтересована в работе с ОБСЕ, заявили в МИД - РИА Новости, 13.07.2026
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08:13 13.07.2026
Россия заинтересована в работе с ОБСЕ, заявили в МИД

МИД: Россия заинтересована в работе с ОБСЕ, несмотря на призывы исключить ее

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская сторона заинтересована в продолжении работы с ОБСЕ.
  • Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников заявил, что призывы исключить Россию из ОБСЕ исходят от небольшой группы стран, включая Польшу и Прибалтику.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российская сторона заинтересована в работе с ОБСЕ, несмотря на призывы русофобски настроенных стран ее исключить, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
Он напомнил, что за исключение России из организации высказалась небольшая группа стран из категории "оголтелых русофобов" - Польша и Прибалтика, которые заинтересованы в международной изоляции Москвы. По словам Масленникова, их капризы не имеют никакого отношения к правилам процедуры ОБСЕ.
"Наша заинтересованность в продолжении работы в ОБСЕ определяется возможностью доносить российские подходы и объективную информацию о происходящем в регионе ответственности Организации до всех государств-участников, взаимодействовать с союзниками и партнерами по ОДКБ и СНГ в продвижении общих приоритетов", - пояснил он.
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