Россия заинтересована в работе с ОБСЕ, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская сторона заинтересована в продолжении работы с ОБСЕ.
- Директор департамента европейских проблем МИД Владислав Масленников заявил, что призывы исключить Россию из ОБСЕ исходят от небольшой группы стран, включая Польшу и Прибалтику.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Российская сторона заинтересована в работе с ОБСЕ, несмотря на призывы русофобски настроенных стран ее исключить, заявил РИА Новости директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
"Наша заинтересованность в продолжении работы в ОБСЕ определяется возможностью доносить российские подходы и объективную информацию о происходящем в регионе ответственности Организации до всех государств-участников, взаимодействовать с союзниками и партнерами по ОДКБ и СНГ в продвижении общих приоритетов", - пояснил он.
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7 июля, 11:16