СМИ: в России готовят механизм контроля за импортом легкой промышленности

Краткий пересказ от РИА ИИ Минпромторг, Федеральная налоговая и таможенная службы России планируют до конца года испытать новый механизм контроля за импортом товаров легкой промышленности.

Для сопоставления оценки ввозимых и реализуемых на рынке товаров будут использоваться данные ФТС о заявленной таможенной стоимости импортируемой продукции, сведения ФНС о налоговых платежах и информация системы маркировки о вводе товаров в оборот.

Существенное расхождение между этими показателями сможет указать на недоплату сборов.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Минпромторг, Федеральные налоговая и таможенная службы России планируют до конца года испытать новый механизм контроля за импортом товаров легкой промышленности, следует из проекта протокола заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Минпромторг , Федеральные налоговая ( ФНС ) и таможенная службы (ФТС) до конца года планируют протестировать новый механизм контроля за импортом товаров легкой промышленности", - пишут " Известия " после ознакомления с проектом.

Для сопоставления оценки ввозимых и реализуемых на рынке товаров планируется использовать данные ФТС о заявленной таможенной стоимости импортируемой продукции, сведения ФНС о налоговых платежах и информацию системы маркировки о вводе товаров в оборот. По задумке ведомств, существенное расхождение между этими показателями сможет указать на недоплату сборов.

По данным госкомиссии, в четвертом квартале 2026 года будут представлены результаты эксперимента, а его запуск объясняется участившимся недостоверным декларированием стоимости зарубежных товаров.