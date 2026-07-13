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СМИ: в России готовят механизм контроля за импортом легкой промышленности - РИА Новости, 13.07.2026
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06:07 13.07.2026 (обновлено: 06:08 13.07.2026)
СМИ: в России готовят механизм контроля за импортом легкой промышленности

"Известия": Минпромторг и ФНС испытают новый механизм контроля за импортом

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРабота Смоленского таможенного поста ФТС России
Работа Смоленского таможенного поста ФТС России - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минпромторг, Федеральная налоговая и таможенная службы России планируют до конца года испытать новый механизм контроля за импортом товаров легкой промышленности.
  • Для сопоставления оценки ввозимых и реализуемых на рынке товаров будут использоваться данные ФТС о заявленной таможенной стоимости импортируемой продукции, сведения ФНС о налоговых платежах и информация системы маркировки о вводе товаров в оборот.
  • Существенное расхождение между этими показателями сможет указать на недоплату сборов.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Минпромторг, Федеральные налоговая и таможенная службы России планируют до конца года испытать новый механизм контроля за импортом товаров легкой промышленности, следует из проекта протокола заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.
"Минпромторг, Федеральные налоговая (ФНС) и таможенная службы (ФТС) до конца года планируют протестировать новый механизм контроля за импортом товаров легкой промышленности", - пишут "Известия" после ознакомления с проектом.
Для сопоставления оценки ввозимых и реализуемых на рынке товаров планируется использовать данные ФТС о заявленной таможенной стоимости импортируемой продукции, сведения ФНС о налоговых платежах и информацию системы маркировки о вводе товаров в оборот. По задумке ведомств, существенное расхождение между этими показателями сможет указать на недоплату сборов.
По данным госкомиссии, в четвертом квартале 2026 года будут представлены результаты эксперимента, а его запуск объясняется участившимся недостоверным декларированием стоимости зарубежных товаров.
Как уточнил "Известиям" представитель Центра развития перспективных технологий, интеграция его данных с системами ФНС и ФТС технически возможна.
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ЭкономикаРоссияФедеральная налоговая служба (ФНС России)Федеральная таможенная служба (ФТС России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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