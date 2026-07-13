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Россия и Турция формируют новую отрасль через АЭС "Аккую" - РИА Новости, 13.07.2026
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02:42 13.07.2026 (обновлено: 03:04 13.07.2026)
Россия и Турция формируют новую отрасль через АЭС "Аккую"

Дедусенко: Россия и Турция создают новую отрасль через АЭС "Аккую"

© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.Строительство АЭС "Аккую" в Турции
Строительство АЭС Аккую в Турции - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Фото : AKKUYU NÜKLEER A.Ş.
Строительство АЭС "Аккую" в Турции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Турция формируют новую отрасль через возведение первой в Турции атомной электростанции «Аккую».
  • АЭС «Аккую» сможет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков.
  • Проект АЭС «Аккую» открывает дополнительные возможности для промышленного и технологического развития Турции и является вкладом в достижение климатических целей страны.
СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости, Заман Рамазанов. Россия и Турция фактически формируют новую отрасль через возведение первой в Турции атомной электростанции "Аккую", сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Аккую Нуклеар", генеральный директор "Русатом Энерджи Интернешнл" Антон Дедусенко.
Проект АЭС "Аккую" дает Турции возможность получить крупный источник стабильной базовой генерации, который не зависит от погодных условий, времени суток или других внешних факторов. В целом станция сможет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, отметил Дедусенко.
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"При этом мы предлагаем смотреть на проект "Аккую" шире, чем только на источник генерации. Это первая атомная электростанция в Турции, а значит, вместе с турецкими партнерами мы фактически формируем новую отрасль: создаем необходимую инфраструктуру, развиваем законодательную и нормативную базу, обеспечиваем обмен опытом между регулирующими органами двух стран, налаживаем цепочки поставщиков, готовим национальные кадры, выстраиваем систему долгосрочной эксплуатации", - сказал председатель совета директоров "Аккую Нуклеар".
По его словам, проект открывает дополнительные возможности для промышленного и технологического развития Турции: от производства новых материалов и оборудования до повышения устойчивости энергосистемы и развития человеческого потенциала. Опыт, который Турция получает на "Аккую", станет важной основой для будущих проектов в области атомной энергетики.
Кроме того, АЭС — это весомый вклад в достижение климатических целей, "Аккую" одновременно укрепляет энергетическую безопасность, повышает устойчивость энергосистемы и поддерживает климатическую повестку Турции.
Один из пунктов программы пуска в 2026 году реактора энергоблока №1 АЭС "Аккую" будет приурочен ко дню основания Турецкой Республики 29 октября, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
Первая в Турции АЭС "Аккую" строится с участием России. Она состоит из четырех энергоблоков с передовыми реакторами российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. Сооружение АЭС "Аккую" - первый проект в мировой атомной отрасли, реализуемый по модели "строй-владей-эксплуатируй".
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ЭкономикаТурцияРоссияАлексей ЛихачевАЭС "Аккую"Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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