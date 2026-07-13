Россия и Турция формируют новую отрасль через АЭС "Аккую"

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия и Турция формируют новую отрасль через возведение первой в Турции атомной электростанции «Аккую».

АЭС «Аккую» сможет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков.

Проект АЭС «Аккую» открывает дополнительные возможности для промышленного и технологического развития Турции и является вкладом в достижение климатических целей страны.

СТАМБУЛ, 13 июл – РИА Новости, Заман Рамазанов. Россия и Турция фактически формируют новую отрасль через возведение первой в Турции атомной электростанции "Аккую", сообщил в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Аккую Нуклеар", генеральный директор "Русатом Энерджи Интернешнл" Антон Дедусенко.

Проект АЭС "Аккую " дает Турции возможность получить крупный источник стабильной базовой генерации, который не зависит от погодных условий, времени суток или других внешних факторов. В целом станция сможет покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков, отметил Дедусенко.

"При этом мы предлагаем смотреть на проект "Аккую" шире, чем только на источник генерации. Это первая атомная электростанция в Турции, а значит, вместе с турецкими партнерами мы фактически формируем новую отрасль: создаем необходимую инфраструктуру, развиваем законодательную и нормативную базу, обеспечиваем обмен опытом между регулирующими органами двух стран, налаживаем цепочки поставщиков, готовим национальные кадры, выстраиваем систему долгосрочной эксплуатации", - сказал председатель совета директоров "Аккую Нуклеар".

По его словам, проект открывает дополнительные возможности для промышленного и технологического развития Турции: от производства новых материалов и оборудования до повышения устойчивости энергосистемы и развития человеческого потенциала. Опыт, который Турция получает на "Аккую", станет важной основой для будущих проектов в области атомной энергетики.

Кроме того, АЭС — это весомый вклад в достижение климатических целей, "Аккую" одновременно укрепляет энергетическую безопасность, повышает устойчивость энергосистемы и поддерживает климатическую повестку Турции.

Один из пунктов программы пуска в 2026 году реактора энергоблока №1 АЭС "Аккую" будет приурочен ко дню основания Турецкой Республики 29 октября, сообщил ранее РИА Новости генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.