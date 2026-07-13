В России увеличилось количество подростковых преступлений

Краткий пересказ от РИА ИИ Правоохранительные органы в России выявили более 11,4 тысячи несовершеннолетних преступников за первую половину 2026 года.

Количество несовершеннолетних преступников увеличилось почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общее число выявленных преступников в первом полугодии 2026 года снизилось на 4% по сравнению с таким же периодом годом ранее.

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы в России выявили более 11,4 тысячи несовершеннолетних преступников за первую половину 2026 года, что на 10% больше, чем годом ранее, при этом общий уровень преступности в стране сократился на 4%, следует из статистики МВД России, которую изучили "Ведомости".

В июне ректор Московской академии Следственного комитета РФ имени Сухарева Алексей Бессонов рассказал РИА Новости, что злоумышленники применяют искусственный интеллект для вовлечения несовершеннолетних к общественно опасным деяниям, связанным с посягательством на национальную безопасность.

"За первое полугодие 2026 года правоохранительные органы выявили 11 429 несовершеннолетних, совершивших преступления. Это почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года... Рост подростковой преступности происходит на фоне общего снижения преступности в России", - пишут "Ведомости" со ссылкой на данные МВД РФ.

По данным министерства, общее число выявленных преступников в первом полугодии 2026 составило 305 084 человека, снизившись на 4% относительно такого же периода годом ранее.

В апреле в аппарате Совета безопасности РФ сообщали, что количество преступлений, совершенных подростками, снизилось на 5,3% в первом квартале 2026 года.