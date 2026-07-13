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В России увеличилось количество подростковых преступлений - РИА Новости, 13.07.2026
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01:58 13.07.2026
В России увеличилось количество подростковых преступлений

"Ведомости": в РФ за полгода выявили более 11,4 тысячи подростковых преступлений

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Сотрудники полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Правоохранительные органы в России выявили более 11,4 тысячи несовершеннолетних преступников за первую половину 2026 года.
  • Количество несовершеннолетних преступников увеличилось почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
  • Общее число выявленных преступников в первом полугодии 2026 года снизилось на 4% по сравнению с таким же периодом годом ранее.
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Правоохранительные органы в России выявили более 11,4 тысячи несовершеннолетних преступников за первую половину 2026 года, что на 10% больше, чем годом ранее, при этом общий уровень преступности в стране сократился на 4%, следует из статистики МВД России, которую изучили "Ведомости".
В июне ректор Московской академии Следственного комитета РФ имени Сухарева Алексей Бессонов рассказал РИА Новости, что злоумышленники применяют искусственный интеллект для вовлечения несовершеннолетних к общественно опасным деяниям, связанным с посягательством на национальную безопасность.
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"За первое полугодие 2026 года правоохранительные органы выявили 11 429 несовершеннолетних, совершивших преступления. Это почти на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года... Рост подростковой преступности происходит на фоне общего снижения преступности в России", - пишут "Ведомости" со ссылкой на данные МВД РФ.
По данным министерства, общее число выявленных преступников в первом полугодии 2026 составило 305 084 человека, снизившись на 4% относительно такого же периода годом ранее.
В апреле в аппарате Совета безопасности РФ сообщали, что количество преступлений, совершенных подростками, снизилось на 5,3% в первом квартале 2026 года.
В мае начальник 4-го отдела ГУМВД России по Москве Сергей Платошкин сообщил, что количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, снизилось на 30% в Москве за четыре месяца 2026 года.
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