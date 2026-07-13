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Глава "Роскосмоса" пожелал удачи новому экипажу МКС - РИА Новости, 13.07.2026
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20:01 13.07.2026
Глава "Роскосмоса" пожелал удачи новому экипажу МКС

Баканов пожелал удачи новому экипажу МКС

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкДмитрий Баканов
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов пожелал удачи экипажу корабля "Союз МС-29"
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов пожелал удачи экипажу корабля "Союз МС-29", который во вторник отправится к Международной космической станции (МКС).
Ранее в понедельник госкомиссия утвердила основной и дублирующий экипажи корабля. В основном экипаже российские космонавты Петр Дубров, Анна Кикина и американский астронавт Анил Менон, в дублирующем - космонавты Константин Борисов и Дмитрий Петелин, а также астронавт Дениз Бернхем.
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"Хочу пожелать вам удачи", - сказал Баканов на заседании госкомиссии.
Глава НАСА Джаред Айзекман, также присутствовавший на заседании госкомиссии, от имени американского космического управления поблагодарил "Роскосмос" и все команды, которые готовили предстоящую экспедицию.
"Совместная работа, проведенная в последние несколько месяцев, отражает профессионализм и вовлеченность всех, кто был занят в этой работе", - сказал он.
Старт ракеты "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-29" намечен на 17.48 мск 14 июля. Как ожидается, орбитальная миссия нового экипажа МКС продлится 261 сутки. По российской программе запланированы 38 научных экспериментов и два выхода в открытый космос.
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