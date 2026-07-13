Глава "Роскосмоса" пожелал удачи новому экипажу МКС

Краткий пересказ от РИА ИИ Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов пожелал удачи экипажу корабля "Союз МС-29"

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов пожелал удачи экипажу корабля "Союз МС-29", который во вторник отправится к Международной космической станции (МКС).

Ранее в понедельник госкомиссия утвердила основной и дублирующий экипажи корабля. В основном экипаже российские космонавты Петр Дубров Анна Кикина и американский астронавт Анил Менон, в дублирующем - космонавты Константин Борисов и Дмитрий Петелин, а также астронавт Дениз Бернхем.

"Хочу пожелать вам удачи", - сказал Баканов на заседании госкомиссии.

Глава НАСА Джаред Айзекман, также присутствовавший на заседании госкомиссии, от имени американского космического управления поблагодарил "Роскосмос" и все команды, которые готовили предстоящую экспедицию.

"Совместная работа, проведенная в последние несколько месяцев, отражает профессионализм и вовлеченность всех, кто был занят в этой работе", - сказал он.