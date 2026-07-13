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Бойцы Росгвардии провели тренировки на Байкале в рамках подготовки к ВЭФ - РИА Новости, 14.07.2026
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Развитие Арктики и Дальнего Востока - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Развитие Арктики и Дальнего Востока
 
13:46 13.07.2026 (обновлено: 11:18 14.07.2026)

Бойцы Росгвардии провели тренировки на Байкале в рамках подготовки к ВЭФ

© Восточный округ РосгвардииСоревнования боевых пловцов Росгвардии в Северобайкальске
Соревнования боевых пловцов Росгвардии в Северобайкальске - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
© Восточный округ Росгвардии
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Северобайкальске на берегу озера Байкал прошли соревнования профессиональных водолазов Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
В ходе состязаний боевые пловцы проходили полосы препятствий, а также с помощью подводных автоматов поражали сухопутные и водные мишени.
Как рассказал порталу Arctic.ru начальник морской службы Восточного округа войск национальной гвардии РФ капитан 1-го ранга Денис Усков, соревнования стали одним из этапов подготовки к XI Восточному экономическому форуму.
"Ежегодно моряки Росгвардии участвуют в обеспечении безопасности проведения ВЭФ во Владивостоке. Обследуют акваторию на наличие подозрительных предметов, а также обеспечивают безопасность в закрытых для плавания районах. Соревнования – это не только отличная практика для действующих водолазов, но и обмен накопленным опытом в регионах ДФО с различными условиями выполнения задач", – подчеркнул он.
Ряд испытаний военнослужащие выполняли при помощи телеуправляемого подводного аппарата "Обзор-150". По словам Дениса Ускова, применение современных технологий помогает бойцам эффективнее справляться с задачами даже в самых трудных условиях.
"Аппараты используются в том случае, если самостоятельно водолаз по каким-либо причинам не может выполнить ту или иную задачу, а также если есть угроза жизни. Это может быть связано с труднодоступностью или сложными внешними условиями: освещением, температурой воды, ограниченным пространством. Кроме этого, находясь на суше, оператор может провести разведку для работы водолазной группы", – добавил капитан.
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Развитие Арктики и Дальнего ВостокаБайкалФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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