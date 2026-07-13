Бойцы Росгвардии провели тренировки на Байкале в рамках подготовки к ВЭФ

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Северобайкальске на берегу озера Байкал прошли соревнования профессиональных водолазов Восточного округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

В ходе состязаний боевые пловцы проходили полосы препятствий, а также с помощью подводных автоматов поражали сухопутные и водные мишени.

Как рассказал порталу Arctic.ru начальник морской службы Восточного округа войск национальной гвардии РФ капитан 1-го ранга Денис Усков, соревнования стали одним из этапов подготовки к XI Восточному экономическому форуму.

"Ежегодно моряки Росгвардии участвуют в обеспечении безопасности проведения ВЭФ во Владивостоке. Обследуют акваторию на наличие подозрительных предметов, а также обеспечивают безопасность в закрытых для плавания районах. Соревнования – это не только отличная практика для действующих водолазов, но и обмен накопленным опытом в регионах ДФО с различными условиями выполнения задач", – подчеркнул он.

Ряд испытаний военнослужащие выполняли при помощи телеуправляемого подводного аппарата "Обзор-150". По словам Дениса Ускова, применение современных технологий помогает бойцам эффективнее справляться с задачами даже в самых трудных условиях.