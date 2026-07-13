Кировская область подключается к платформе РЭЦ

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Предложения услуг, ориентированное на бизнес конкретных регионов, появились на платформе "Мой экспорт" - с этим уже активно работают компании Кировской области, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ).

"Российский экспортный центр продолжает совершенствовать цифровую экосистему платформы "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"), делая процесс выхода на международные рынки максимально доступным и удобным. В Едином каталоге услуг платформы появилось предложение, ориентированное на бизнес конкретных регионов, где теперь доступны новые сервисы в режиме онлайн. Примером такого подхода стали услуги, внедренные для предприятий Кировской области, которые помогают действующим и потенциальным экспортерам ориентироваться в перспективах расширения географии продаж", - говорится в пресс-релизе РЭЦ.

Так, на платформе размещена услуга - информационная кампания для бизнеса региона, предоставляются актуальные сведения о мерах государственной поддержки, предстоящих международных выставках, форумах, конкурсах и обучающих семинарах. Предприниматели получают информацию о возможностях электронных торговых площадок через официальные сайты и социальные сети, а также через email-рассылки, при этом сервис полностью бесплатен для зарегистрированных в области предприятий.

Специально для промышленных компаний Кировской области организованы онлайн-встречи с торговыми представителями России за рубежом. Эти видеоконференции помогают решать актуальные задачи внешнеэкономической деятельности, обсуждая условия экспорта, новые логистические цепочки и перспективные рынки сбыта. В результате таких мероприятий происходит прямой обмен контактами и презентационными материалами на иностранных языках, а руководители регулярно получают сводные данные о реальных потребностях иностранных компаний в российском импорте.

Размещение на "Моем экспорте" таких сервисов реализуется в рамках масштабного проекта по внедрению Цифрового стандарта, который в 2026 году перешел из статуса пилотного проекта в формат системной реализации. К инициативе уже присоединились 24 субъекта Российской Федерации, а всего на платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД") уже доступно 59 региональных услуг в режиме "одного окна".

Внедрение Цифрового стандарта означает, что региональные органы власти начинают использовать ресурсы цифровой платформы для оказания услуг внешнеторговой деятельности, что позволяет минимизировать бюрократические барьеры. Включение этого направления в обновленный Региональный экспортный стандарт 3.0 стимулирует регионы развивать свои предложения на "Моем экспорте", так как это влияет на их позиции в общероссийском рейтинге.

Цель группы РЭЦ - обеспечить полный перевод мер поддержки в электронный вид, что станет драйвером роста несырьевого неэнергетического экспорта и обеспечит технологическое преимущество российским компаниям.