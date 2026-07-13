Названы регионы, где семьи могут быстрее накопить на жилье

Краткий пересказ от РИА ИИ Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ лидируют в рейтинге регионов России по доступности жилья для семей с одним ребенком.

В лидирующую группу рейтинга вошли представители северных и дальневосточных регионов РФ, где семьям с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру составляет менее трех лет.

В замыкающую рейтинг десятку вошли регионы, где семьям с одним ребенком придется более девяти лет копить на собственное жилье, например, в Крыму и Севастополе это займет не менее 13,5 и 13,1 года соответственно.

МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Мурманская область и Ханты-Мансийский автономный округ лидируют в рейтинге регионов России, где семье с одним ребенком реальнее накопить на новое жилье, замыкают список Крым и Севастополь, свидетельствует исследование РИА Новости*.

Жилищный вопрос

Жилищный вопрос для большинства российских семей не теряет своей актуальности. В условиях резкого снижения возможностей использования ипотеки для его решения, растет привлекательность банковских депозитов в качестве инструмента для накопления на собственную квартиру.

Эксперты РИА Новости оценили возможности использования собственных средств для покупки квартиры, подготовив очередной, одиннадцатый по счету, рейтинг регионов по доступности жилья.

Рейтинг позволяет оценить сравнительные потенциальные возможности покупки жилья в том или ином регионе за счет собственных средств. В качестве индикатора выступает оценочное минимальное количество лет, за которые семья с одним ребенком с медианной зарплатой в своем регионе сможет без привлечения заемных средств накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров в ценах на май 2026 года, ежемесячно откладывая для этой цели потенциально возможный свободный остаток денежных средств после осуществления минимально необходимых трат (прожиточный минимум в регионе для взрослых и детей) при медианной зарплате за 12 месяцев (с 1 апреля 2025 по 1 марта 2026 года), и используя накопленные депозиты по состоянию на 1 мая 2026 года.

Как поясняют составители рейтинга, реальные траты российской семьи обычно больше, чем та сумма, которая укладывается в официальный прожиточный минимум, использовавшийся для расчёта потенциально возможного денежного остатка, но меньше этого минимума они вряд ли могут быть.

Поэтому можно сказать, рейтинг оценивает потенциальные возможности накопления на квартиру для семей с медианной по региону чистой зарплатой (без НДФЛ) и минимальными тратами, то есть показывает минимальный срок накопления. В качестве оценки стоимости квартиры использовались данные СберИндекса о средних ценах на вторичном рынке в мае 2026 года. Предполагалось, что для накопления семья ежемесячно пополняет депозит в банке со средней ставкой по федеральному округу, в который входит регион.

Ставки снизились, сроки выросли

Согласно результатам проведенного исследования на основе вышеописанной методологии, доступность жилья в большинстве регионов снизилась. Основной причиной стало снижение процентных ставок по депозитам, хотя медианные заработные платы выросли во всех регионах, но этого хватило только частично компенсировать рост цен на жилье.

В среднем по России рост стоимости квадратного метра на вторичном рынке составил 9,3%. Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке за год выросла в 83 регионах и в двух – снизилась. Самый заметный рост, согласно данным СберИндекса, зафиксирован в Курской области , где средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке по отношению к маю 2025 года выросла на 25,4 процента и в Республике Марий Эл – на 20,5 процента. Кроме того, еще в пяти российских регионах цены на вторичном рынке выросли более чем на 15 процентов: в Белгородской области рост составил 17,5 процента, в Новгородской области – 17,3 процента, в Туве – 15,9 процента, в Оренбургской области – 15,8 процента и Удмуртской Республике – 15 процентов. Кроме того, еще в 33 регионах рост средней цены квадратного метра на вторичном рынке превысил среднероссийский уровень. Снижение отмечается только в Чечне, где средняя цена за один квадратный метр на вторичном рынке по отношению к маю 2025 года сократилась на 1,8 процента, и в Краснодарском крае (-0,2 процента).

При этом медианные заработные платы по итогам двенадцати месяцев выросли на 17%, а сумма вкладов физических лиц, по данным Банка России, к 1 мая показала рост на 13% относительно аналогичной даты 2025 года. Кроме того, отмечается, что за отчетный период изменились и банковские ставки по депозитам физических лиц. Средняя ставка ЦБ по депозитам больше года в апреле составляла 11,64%, а годом ранее – 18,28%. При этом диапазон значений ставки ЦБ по депозитам на срок больше года: от 7,58% в Южном федеральном округе до 13,05% в Центральном федеральном округе.

В лидерах Крайний Север и Дальний Восток

Потенциальная доступность жилья для семей с одним ребенком к маю в большинстве регионов снизилась. Минимально возможный срок, за который можно было бы накопить на квартиру площадью 60 квадратных метров, по сравнению с 2025 годом вырос в 75 российских регионах, в пяти – снизился и в пяти – не изменился.

В лидирующую группу рейтинга, как и годом ранее, вошли представители северных и дальневосточных регионов РФ.

Относительно низкие цены на жилье и высокие уровни медианных заработных плат потенциально повышают возможности семей накопить на новую квартиру после осуществления минимально возможных трат. Входящие в лидирующую группу регионы занимают высокие места и в рейтинге благосостояния российских семей – 2026, согласно которому на семью с одним ребенком в каждом из этих регионов потенциально остается более 82 тысяч рублей свободных денежных ресурсов.

Верхние строчки рейтинга по доступности жилья занимают Мурманская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ, где семьям с одним ребенком потенциальный срок накопления на квартиру площадью 60 квадратных метров составляет менее трех лет. При этом стоимость такой квартиры в первых трех перечисленных регионах ниже среднероссийского уровня, в остальных трех регионах – выше, а максимально возможный свободный денежный остаток в семьях с одним ребенком превышает средний по стране уровень в 1,3-2,6 раза.

Кроме вышеперечисленных, еще в 21 российском регионе потенциальный срок для накопления на квартиру в 60 квадратных метров меньше четырех лет семи месяцев, то есть ниже среднероссийского значения, и только в двух из них стоимость такой квартиры выше, чем среднероссийская (7,6 миллиона рублей).

Замыкают Крым и Северный Кавказ

В замыкающую рейтинг десятку вошли те российские регионы, где семьям с одним ребенком придется более девяти лет копить на собственное жилье. Последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Крым, где среднестатистической семье с одним ребенком понадобится не менее 13,5 года на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратных метров по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный денежный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат. Семьям с одним ребенком в Севастополе придется копить не менее 13,1 года, семьям из Дагестана – не менее 12,1 года. Столь длительные сроки, необходимые семьям для накопления в этих регионах, объясняются в большинстве случаев низким уровнем медианных заработных плат и, соответственно, отсутствием возможности откладывать для накопления значительные суммы. Кроме того, необходимо отметить, что в Севастополе и Республике Крым стоимость жилья в 1,4 раза превышает среднероссийскую, что еще существеннее осложняет проблему накопления необходимой суммы, даже с использованием банковских депозитов. Во всех замыкающих рейтинг регионах, кроме Ингушетии, доступность жилья по сравнению с прошлым годом снизилась.